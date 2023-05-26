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Экономика ,  
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Глава ФНС вынес скрывающему доходы общепиту «китайское предупреждение»

Несмотря на эксперимент по «обелению» ресторанного бизнеса, в отрасли по-прежнему есть компании, скрывающие показатели выручки от налоговой, заявил глава ФНС Даниил Егоров. Он вынес уклонистам «последнее китайское предупреждение»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров напомнил кафе и ресторанам о необходимости честно раскрывать выручку — в противном случае ведомство усилит контроль за ними.

«Не сочтите за неуважение, но мы видим компании, которые не показывают выручку в общепите. Мы далеки от того, что очень бы мечтали открывать главу «Налоговый контроль» Налогового кодекса в этой части, но иначе будет неравная конкуренция. Поэтому будем считать это последним китайским предупреждением», — сказал он на заседании совета регионов «Опоры России», передает корреспондент РБК.

Глава ФНС добавил, что за счет «микроналогового маневра» — освобождения в 2022 году предприятий общепита с выручкой меньше 2 млрд руб. от уплаты НДС — бюджет получил дополнительные 2,5 млрд руб. налогов. При этом, по словам Егорова, в ФНС понимают, что она из основных проблем «обеления» — это налоги на труд, то есть НДФЛ и страховые взносы: «Они очень серьезной нагрузкой ложатся на предприятия, где доля затрат на труд (а в малом бизнесе это более чем частое явление) является больше, чем у среднестатистической компании, добывающей компании или какой-то еще».

В ноябре прошлого года финансовая разведка, Банк России и ФНС рассказали о раскрытии крупной схемы ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанами и кафе, которая действовала по всей стране. В частности, платеж по карте в заведении проходил через терминал, не принадлежащий ресторану. Денежный поток, идущий от ресторанов по сложной схеме с запутыванием следов платежей, в значительной части приходил к компаниям, генерирующим стабильный поток наличности. В результате безналичные деньги от ресторанов менялись на неинкассированную наличность.

Проблема роста бизнеса

Глава ФНС также затронул вопрос роста бизнеса, а именно трансформации малого бизнеса в средний, а среднего в крупный. «У нас больше 70% компаний в стране являются компаниями малого бизнеса. <> При этом у нас идет резкое снижение компаний от 10 млн руб. [в год] выручки. То есть на самом деле мы «сидим» в микробизнесе. Вот здесь этот переход, что мешает дальнейшему росту, — мне представляется, и это к нам вопрос прежде всего, не до конца исследованным», — сказал Егоров. К микропредприятиям относятся компании с выручкой до 120 млн руб. в год. 

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По его словам, ФНС фиксирует крайне низкое число фирм, которым удается «перерасти» льготные налоговые режимы для малого бизнеса и перейти на основную систему налогообложения. «Сколько компаний выходят из малого бизнеса и попадают в «нормальное налогообложение»? Чуть больше тысячи компаний в год. Это даже не несерьезно», — посетовал Егоров.

По его мнению, такой парадокс обусловлен в том числе существованием разнообразных льгот для МСП. «Когда мы говорим о том, что у нас есть ненейтральное (льготное) налогообложение, <> конечно будут искажения. И конечно будет мотивация так или иначе пользоваться более льготными ставками. Это надо понять и признать. Да, мы будем формировать какие-то барьеры для того, чтобы туда не заходило нелегально N-плюс количество компаний, но это существует во всех экономиках мира», — сказал глава ФНС.

Ранее «Опора России» просила Минфин «проиндексировать» порог по балансовым средствам для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН). Сейчас он составляет 150 млн руб., бизнес-объединение выступает за рост показателя до 250 млн руб. При превышении данного лимита хозяйствующий субъект теряет право на применение УСН.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Анна Гальчева Анна Гальчева
ФНС общепит экономика России

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