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Экономист Клепач призвал к «подвижности» границ доходов для НДФЛ

Пороги прогрессивной шкалы НДФЛ необходимо сделать подвижными — в противном случае через пять лет повышенные ставки затронут 13% населения, предупредил главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Он предложил менять их с учетом инфляции
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пятиступенчатая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с точки зрения пороговых значений дохода должна быть «подвижной» и учитывать инфляцию. Такое мнение в интервью телеканалу РБК на «Иннопроме» высказал главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

«Все эти границы — 2,4 млн руб. и выше — по-хорошему должны быть подвижны. <...> Если сейчас повышение налогов коснется только 3,2% населения, то к 2030 году, если не менять границы, это уже будет 13%», — сказал он.

«Повышение НДФЛ, в общем, является достаточно ограниченным и соответствует чаяниям справедливости. Серьезно на потреблении оно не скажется. Но нужно учитывать инфляционный фактор», — заметил Клепач.

Законопроект, вводящий в России с 2025 года пять шкал НДФЛ, был принят Госдумой во втором чтении во вторник, 9 июля. Согласно ему при доходах до 2,4 млн руб. в год россияне продолжат платить базовую ставку 13%, однако с превышения над этой суммой будут взиматься повышенные ставки:

  • 15% для части дохода в диапазоне 2,4–5 млн руб. в год;
  • 18% для части дохода в диапазоне 5–20 млн руб. в год;
  • 20% для части дохода в диапазоне 20–50 млн руб. в год;
  • 22% при доходах свыше 50 млн руб. в год.

Индексацию указанных порогов законопроект не предусматривает. Минфин заявлял, что повышение НДФЛ коснется 3,2% работающего населения с доходами более 2,4 млн руб. в год.

Необходимо думать не только о решении сегодня, но и о последующих шагах, уверен Клепач. Он напомнил, что инфляционный фактор учитывают и в других странах, где действует прогрессивная шкала подоходного налога.

Как устроен прогрессивный подоходный налог в странах БРИКС
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Говоря о влиянии углубления прогрессии подоходного налога на экономику, Клепач связал потенциальные эффекты с тем, «как государство будет тратить эти средства».

«По оценке Минфина (у нас поменьше), это 500 млрд руб. в первом году, может, 400 млрд (дополнительные поступления в бюджетную систему. — РБК). При этом это серьезно на потреблении не скажется. Более того, эти деньги в большей степени пойдут малообеспеченным семьям, многодетным. А они эти рубли не вкладывают в доллары или в депозиты, а тратят на питание, на одежду. Здесь розница и потребительский спрос не сократятся, может, скорее ускорятся», — указал Клепач.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту содержалась оценка дополнительных доходов бюджета от увеличения НДФЛ на уровне 533 млрд руб. в 2025 году. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, эти средства будут направлены на новые, объявленные президентом нацпроекты («Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь») и целый ряд других социальных программ.

«Государство потратит собранные деньги на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, например продление материнского капитала, программы охраны материнства и поддержки здоровья женщин, целый ряд других таких аналогичных программ», — говорил министр.

Минфин оценил годовые доходы бюджетов от изменения налогов
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Клепач также оценил возможные экономические эффекты от увеличения ставки налога на прибыль — с текущих 20 до 25%.

«Налог на прибыль — это 1,5 трлн [в год], до 2030 года, по нашей оценке, порядка 10 трлн руб. <...> Если они будут инвестироваться, в те же проекты высокоскоростных железных дорог, авиационные проекты, то в конечном счете экономика от этого не замедлится, темп роста может даже возрасти», — сказал экономист.

Он отметил, впрочем, что «для бизнеса важна определенность» — в частности, в отношении федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), который должен заработать вместе с увеличением ставки.

«Важно решить вопрос по инвестиционному вычету. Пока согласованной позиции нет. Я принадлежу к тем экспертам, которые считают, что инвестиционный налоговый вычет должен быть значительным. Миллиардов для начала 300 или 500. Более того, по мере роста прибыли он тоже должен иметь возможность увеличиваться», — сказал Клепач.

Как ранее писал РБК, Минэкономразвития предложило распространить право применения ФИНВ только на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Для того чтобы быть признанными таковыми, им нужно соответствовать разработанной ведомством таксономии и входить в специальный реестр. Такой подход вызывал критику бизнеса — против адресности предоставления вычета неоднократно выступали глава РСПП Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Вероника Романова
При участии
Иван Ткачёв
Экономика ВЭБ НДФЛ доходы
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