Киргизия решила создать свое ПО для возобновления работы карт «Мир»

С апреля в Киргизии не обслуживают карты «Мир» по требованию разработчика софта местной платежной системы «Элкарт» из Латвии. Бишкек работает над своим ПО, чтобы возобновить работу карт, прежде всего нужных киргизам в России

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Киргизия разрабатывает собственное программное обеспечение для возобновления обслуживания российских карт «Мир», рассказал министр экономики и коммерции республики Данияр Амангельдиев на «Иннопром-2024». Его комментарий приводит «Sputnik Ближнее зарубежье».

«По требованию наших европейских партнеров, кому принадлежит само программное обеспечение, мы вынуждены были отказаться от обслуживания карт «Мир». <...> На сегодняшний день наш межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта», — сказал он.

Работать с картами «Мир» в Киргизии прекратили с 3 апреля. Премьер-министр страны Акылбек Жапаров пояснял, что межбанковский процессинговый центр (МПЦ, оператор системы «Элкарт») обслуживается латвийской компанией, которая поставляет и программное обеспечение. Эта компания предупредила, что если Киргизия не перестанет взаимодействовать с «Миром», то МПЦ будет отключен.

Жапаров также отмечал, что Киргизии больше, чем России, нужно было, чтобы карты «Мир» работали в республике, так как ими пользовались живущие в России киргизы. Он рассказал, что Бишкек уже три года просит Москву открыть в Киргизии свой банк или филиал крупного банка. «Они обещают, но до сих пор не открыли. Не знаю, они так медленно работают или просто не хотят открывать банк. Было бы хорошо, если бы они открыли хотя бы одно отделение банка», — сказал он.

В феврале Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир», попала под санкции США, что поставило под удар обслуживание этих карт в тех странах, где они продолжали работать. Помимо Киргизии весной обслуживать карты «Мир» прекратила платежная система Армении (Armenian Card, ArCa). Однако в этой республике с российскими картами продолжил работать банк «ВТБ Армения», он обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме.