Трех мигрантов задержали за изнасилование сотрудницы «Матч ТВ»

По обвинению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» задержаны трое граждан Узбекистана, следствие просит об их аресте. Один из мужчин пытался скрыться, его задержали по дороге в аэропорт, сообщает СК. Им грозит до 10 лет заключения

Следствие просит арестовать трех граждан Узбекистана по обвинению в изнасиловании девушки на северо-востоке Москвы, сообщает столичное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

По версии следствия, они напали на ранее незнакомую девушку ночью 6 июля: двое из фигурантов изнасиловали ее, третий следил за окружающей обстановкой. Позднее один из обвиняемых пытался скрыться, его задержали по дороге в аэропорт, рассказали в СК. Их обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК (изнасилование, совершенное группой лиц). Обвиняемым может грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.

Речь идет об изнасиловании сотрудницы спортивного телеканала «Матч ТВ». Телеграм-канал Baza писал, что девушку изнасиловали в ночь на 6 июля возле телецентра «Останкино», когда она возвращалась с работы домой.

В МВД 7 июля сообщили о задержании одного из предполагаемых нападавших, которым оказался 24-летний приезжий. Затем возле станции метро ВДНХ был задержан второй фигурант дела — мужчина 1999 года рождения. По данным Baza, третьего обвиняемого 22 лет также задержали возле метро ВДНХ.

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила произошедшее.

«В рамках расследования уголовного дела по местам проживания и работы обвиняемых произведены осмотры. Так установлены иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации в нарушение миграционного законодательства. По выявленному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Канделаки поблагодарила СК за оперативную реакцию. «Считаю, что наказание для таких варваров должно быть максимально суровым. Пусть не думают, что приезжая в нашу страну на заработки, зачастую нелегально, они могут позволить себе насиловать наших девушек», — написала она в телеграм-канале.