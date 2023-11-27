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Путин подписал закон о пропуске индексации окладов судей и госслужащих

Владимир Путин подписал закон о пропуске индексации окладов судей и госслужащих
Закон приостанавливает до 1 января 2025 года индексацию окладов судей, помощников сенаторов и депутатов, а также госслужащих. Это не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock
Фото: Семен Саливанчук / Shutterstock

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановлении до 1 января 2025 года индексации окладов судей, помощников сенаторов и депутатов, а также госслужащих. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.

Согласно законам «О статусе судей в Российской Федерации», «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и «О государственной гражданской службе Российской Федерации», размеры окладов ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции.

Закон был принят Госдумой 16 ноября и одобрен Советом Федерации 22 ноября.

Изначально в законопроекте речь шла о приостановлении увеличения зарплат госслужащим, военным и силовикам, а также судьям и помощникам сенаторов и депутатам.

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Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

РБК в сентябре писал о планах властей отказаться от индексации в 2024 году окладов судей и госслужащих. 1 октября 2023 года им увеличат зарплаты на 5,5%, а 1 октября 2024 года индексации не будет, она возобновится 1 октября 2025 года. Это также коснется помощников депутатов и сенаторов. Власти также не запланировали в октябре 2024 года индексацию денежного довольствия военнослужащих (как контрактников, так и призывников) и окладов сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, судебных приставов, таможенников и работников Государственной противопожарной службы. 1 октября этого года всем им должны проиндексировать оклады больше, чем остальным, — на 10,5%. Пропуск индексации, как ожидалось, обеспечит бюджету 28 млрд руб. в 2024 году, около 134 млрд руб. в 2025 году и 139 млрд в 2026 году.

Впоследствии власти отказались от пропуска индексации окладов военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 2024 году.

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин индексация зарплат госслужащие судьи
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