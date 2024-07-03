В Минобрнауки заявили, что треть мигрантов не сдали экзамен по русскому

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Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, с января по май 2024 года вырос с 3 до 30%, заявили в Минобрнауки России, сообщает «РИА Новости».

«Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за период с января по май увеличился с 3 сразу до 30%», — говорится в сообщении.

C 1 января 2024 года более 4 тыс. заявителей не смогли получить российское гражданство без знания русского языка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Кроме того, по ее словам, начиная с декабря 2023 года число экзаменационных пунктов из-за выявленных сотрудниками МВД нарушений сократилось в пять раз.

В апреле 2024 года права принимать экзамены на русский язык лишились центры помощи мигрантам. Раньше они могли это делать от имени российских вузов. По требованию Минобрнауки контракты с ними были расторгнуты.

В том же месяце ректор Института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская в интервью РБК выступила с предложением повысить минимальный балл с нынешних 50 баллов до 80 (из 100 баллов), а также включить в экзамен проверку устной речи.

В конце июня 2024 года еще одно условие, ужесточающее процедуру, предложил ввести Рособрнадзор — в ведомстве предложили фиксировать сдачу экзаменов мигрантами на видеокамеру, а также ввести задания на определение навыков письма и обязать демонстрировать заполненные контрольные листы в начале и конце экзамена.