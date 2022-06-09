Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 63,94 (-0,63) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 60,23 (-0,73) Инвестиции, 08 июн, 16:03
Чернышенко назвал число бюджетных мест в российских вузах Общество, 06:00
Поставки в Россию товаров из США обновили рекордный минимум Экономика, 06:00
Суточный рост цен на бензин в Британии достиг рекордных значений Экономика, 05:55
Счетная палата указала на «хаотичность» кадетского образования в России Политика, 05:12
Европарламент поддержал переход на «чистые» автомобили к 2035 году Экономика, 04:55
«РИА Новости» узнало о применении Россией истребителей Су-57 на Украине Политика, 04:40
США расширят применение спутников для разведки на Украине Политика, 04:21
Кадыров на трех языках рассказал о борьбе с сатанизмом Политика, 04:03
Сенатор в Луизиане заявил о выгоде приобретения кокаина вместо бензина Экономика, 03:47
Volkswagen предложил работникам в Нижнем Новгороде уволиться за 6 окладов Бизнес, 03:14
Балтийский флот приступил к учениям с участием около 60 военных кораблей Политика, 03:01
В Калифорнии разбился конвертоплан морской пехоты США Общество, 02:37
Гарик Сукачев выступит вместо «Би-2» в рамках ПМЭФ Экономика, 02:04
Вице-премьер заявила о сложном положении Сербии из-за визита Лаврова Политика, 01:51
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Экономика ,  
0 

Поставки в Россию товаров из США обновили рекордный минимум

Поставки товаров из США в Россию в апреле 2022 года обновили рекордный минимум — $89 млн. Практически обнулились отгрузки легковых автомобилей, лодок, сельскохозяйственных машин. РБК изучил свежую статистику торговли США и России
Фото: Martin Meissner / AP
Фото: Martin Meissner / AP

После падения американского экспорта товаров в Россию почти в пять раз в марте 2022 года по сравнению с февралем свежая статистика США за апрель показала дальнейшее схлопывание американо-российской торговли. Ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении составил $89,1 млн против $101,1 млн в марте, что является новым минимумом за месяц по крайней мере с 2002 года. С этого времени есть ежемесячные данные Бюро переписей США (Census Bureau), до 2002-го — только годовые (но с начала 1990-х среднемесячный показатель стабильно превосходил показатель за минувший апрель).

Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила публикацию ежемесячных данных по внешней торговле России, данные за февраль и последующие месяцы не были опубликованы. Статистика стран — торговых партнеров России стала единственным способом оценить тренды российского экспорта и импорта. Американские внешнеторговые данные выходят с лагом более чем 30 дней. «Ожидать, что санкции быстро снимут и мы сможем публиковать данные в том же объеме, как раньше, наверное, не стоит. Но с агрегированными данными, я думаю, мы потихоньку разберемся и снова начнем публиковать», — говорил в конце мая в интервью РБК первый замглавы ФТС Руслан Давыдов.

Замглавы ФТС — РБК: «Россия вышла на плато во внешней торговле»
Экономика
Руслан Давыдов

В то же время поставки российских товаров в США в апреле хоть и снизились по сравнению с мартом на 24%, остались на относительно высоком уровне — $2,08 млрд. Для сравнения, в 2021 году США ввозили в среднем российских товаров на $2,47 млрд в месяц. В апреле, до вступления в силу эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из России (22 апреля), американский бизнес, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, активно закупал российское минеральное топливо — $1,3 млрд против $1,7 млрд за март. С мая эти объемы в американской статистике должны практически обнулиться. В начале июня аналогичное эмбарго на покупки морских партий российских нефти и нефтепродуктов ввел Евросоюз (предполагается, что начиная с 2023 года ввоз топлива из России в ЕС сократится на €64 млрд, или на 90%).

В апреле цена спотовых партий североморской нефти Brent в среднем составляла $104,6 за баррель, следует из данных Управления энергетической информации США. Но российская Urals в среднем стоила $70,5 за баррель, поскольку продавалась с большими скидками к Brent из-за санкционных рисков. В мае этот дисконт чуть сократился — с 33 до 30%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании
Инструкции
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции

Почему снизились поставки из США в Россию

В структуре американского экспорта в Россию в апреле зафиксировано почти полное обнуление по ряду промышленных и транспортных категорий:

  • поставки судов и лодок составили ноль — после $1,1 млн в предыдущем месяце и $1,6 млн в феврале;
  • экспорт легковых машин — $0,1 млн (после $3,3 млн в марте и $27,1 млн в феврале);
  • поршневых двигателей внутреннего сгорания — ноль (после $0,2 млн в марте и $6,9 млн в феврале);
  • сельскохозяйственных машин — $0,08 млн (после $1,5 млн в марте и $9,2 млн в феврале);
  • туннелепроходческих машин, бурильных установок, оборудования для забивки свай — ноль (после $1,2 млн в марте и $9,3 млн в феврале).

В целом поставки американских машин и оборудования (группы 84 и 85 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) в Россию в апреле составили чуть более $29 млн (месяцем ранее — около $25 млн). Для сравнения: в феврале, по большей части отразившем докризисные торговые потоки, эти поставки составляли почти $130 млн. Чуть подросли в апреле и поставки американских фармацевтических препаратов — до $17,6 млн по сравнению с $13,6 млн в марте (в феврале было около $60 млн). Лекарства в общем случае выведены американскими властями из-под санкций против России.

По итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России (по совокупному товарообороту). По итогам 2022 года они, скорее всего, откатятся вниз (Белоруссия уже обошла Германию по объему экспорта в Россию по данным за апрель).

Белоруссия впервые обошла Германию по поставкам в Россию
Экономика
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Почему снизился ввоз товаров из России

В американском импорте из России большинство традиционных статей тоже сжались. Импорт российских железа и стали, а также изделий из них сократился до $53,8 млн в апреле по сравнению с $258 млн в марте. США в отличие от Евросоюза не вводили прямого запрета на ввоз черных металлов из России. Однако в апреле президент США Джо Байден подписал закон об отзыве режима наибольшего благоприятствования в торговле в отношении России. В результате тарифы на импорт металлов из России существенно повысились. Но ценовое агентство Fastmarkets писало, что еще до принятия этого закона американские покупатели дистанцировались от закупок российских металлов. «Я бы не стал трогать российский металл, он может попасть под санкции по пути на американский рынок», — говорил источник агентства среди покупателей.

Импорт российского никеля в США в апреле сократился до $15 млн по сравнению с $45,6 млн в марте (никель также не попал под санкции). Упали и поставки российских патронов в США — до $6,7 млн в апреле по сравнению с $20,5 млн в марте и $21,9 млн в феврале. Как писал РБК, в 2021 году закупки американскими стрелками патронов в России установили рекорд в преддверии полноценного вступления в силу эмбарго на импорт российского стрелкового оружия и боеприпасов к нему, объявленного еще в августе 2021 года.

Новые санкции: какая доля внешней торговли России попала под ограничения
Экономика

Единственной категорией, по которой значимо увеличился ввоз из России, оказались палладий и платина: импорт этих металлов в апреле вырос до $183,2 млн с $122,9 млн в марте, следует из данных таможенной статистики США. Импорт российских морепродуктов (преимущественно замороженных крабов) почти не изменился ($88 млн против мартовских $89 млн). В марте США запретили ввозить из России морепродукты, но дали время до 23 июня на продолжение закупок по действующим договорам.

В целом среди американских санкций, напрямую затрагивающих экспорт в Россию или импорт из России, — также запреты на поставку в Россию товаров роскоши, самолетов и широкого спектра авиационной продукции. Кроме того, Минторг США принимал несколько последовательных раундов ограничений в отношении экспорта в Россию товаров и технологий двойного назначения.

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
экспорт импорт США санкции внешняя торговля Импортозамещение
Материалы по теме
Канада расширила санкции против России
Политика
Эксперты назвали условия для евразийской интеграции на фоне санкций
Экономика
Запреты ЕС затронут €900 млн торговли жмыхом и химикатами с Россией
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter