Поставки в Россию товаров из США обновили рекордный минимум

Поставки товаров из США в Россию в апреле 2022 года обновили рекордный минимум — $89 млн. Практически обнулились отгрузки легковых автомобилей, лодок, сельскохозяйственных машин. РБК изучил свежую статистику торговли США и России

Фото: Martin Meissner / AP

После падения американского экспорта товаров в Россию почти в пять раз в марте 2022 года по сравнению с февралем свежая статистика США за апрель показала дальнейшее схлопывание американо-российской торговли. Ввоз товаров из США в Россию в стоимостном выражении составил $89,1 млн против $101,1 млн в марте, что является новым минимумом за месяц по крайней мере с 2002 года. С этого времени есть ежемесячные данные Бюро переписей США (Census Bureau), до 2002-го — только годовые (но с начала 1990-х среднемесячный показатель стабильно превосходил показатель за минувший апрель).

Федеральная таможенная служба (ФТС) приостановила публикацию ежемесячных данных по внешней торговле России, данные за февраль и последующие месяцы не были опубликованы. Статистика стран — торговых партнеров России стала единственным способом оценить тренды российского экспорта и импорта. Американские внешнеторговые данные выходят с лагом более чем 30 дней. «Ожидать, что санкции быстро снимут и мы сможем публиковать данные в том же объеме, как раньше, наверное, не стоит. Но с агрегированными данными, я думаю, мы потихоньку разберемся и снова начнем публиковать», — говорил в конце мая в интервью РБК первый замглавы ФТС Руслан Давыдов.

В то же время поставки российских товаров в США в апреле хоть и снизились по сравнению с мартом на 24%, остались на относительно высоком уровне — $2,08 млрд. Для сравнения, в 2021 году США ввозили в среднем российских товаров на $2,47 млрд в месяц. В апреле, до вступления в силу эмбарго США на импорт нефти и нефтепродуктов из России (22 апреля), американский бизнес, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, активно закупал российское минеральное топливо — $1,3 млрд против $1,7 млрд за март. С мая эти объемы в американской статистике должны практически обнулиться. В начале июня аналогичное эмбарго на покупки морских партий российских нефти и нефтепродуктов ввел Евросоюз (предполагается, что начиная с 2023 года ввоз топлива из России в ЕС сократится на €64 млрд, или на 90%).

В апреле цена спотовых партий североморской нефти Brent в среднем составляла $104,6 за баррель, следует из данных Управления энергетической информации США. Но российская Urals в среднем стоила $70,5 за баррель, поскольку продавалась с большими скидками к Brent из-за санкционных рисков. В мае этот дисконт чуть сократился — с 33 до 30%.

Читайте на РБК Pro Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании Как определить свои сильные стороны и рассказать о них на собеседовании Инструкции Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи Pro Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить Статьи Pro Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Инструкции Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции

Почему снизились поставки из США в Россию

В структуре американского экспорта в Россию в апреле зафиксировано почти полное обнуление по ряду промышленных и транспортных категорий:

поставки судов и лодок составили ноль — после $1,1 млн в предыдущем месяце и $1,6 млн в феврале;

экспорт легковых машин — $0,1 млн (после $3,3 млн в марте и $27,1 млн в феврале);

поршневых двигателей внутреннего сгорания — ноль (после $0,2 млн в марте и $6,9 млн в феврале);

сельскохозяйственных машин — $0,08 млн (после $1,5 млн в марте и $9,2 млн в феврале);

туннелепроходческих машин, бурильных установок, оборудования для забивки свай — ноль (после $1,2 млн в марте и $9,3 млн в феврале).

В целом поставки американских машин и оборудования (группы 84 и 85 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности) в Россию в апреле составили чуть более $29 млн (месяцем ранее — около $25 млн). Для сравнения: в феврале, по большей части отразившем докризисные торговые потоки, эти поставки составляли почти $130 млн. Чуть подросли в апреле и поставки американских фармацевтических препаратов — до $17,6 млн по сравнению с $13,6 млн в марте (в феврале было около $60 млн). Лекарства в общем случае выведены американскими властями из-под санкций против России.

По итогам 2021 года США занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнеров России (по совокупному товарообороту). По итогам 2022 года они, скорее всего, откатятся вниз (Белоруссия уже обошла Германию по объему экспорта в Россию по данным за апрель).

Почему снизился ввоз товаров из России

В американском импорте из России большинство традиционных статей тоже сжались. Импорт российских железа и стали, а также изделий из них сократился до $53,8 млн в апреле по сравнению с $258 млн в марте. США в отличие от Евросоюза не вводили прямого запрета на ввоз черных металлов из России. Однако в апреле президент США Джо Байден подписал закон об отзыве режима наибольшего благоприятствования в торговле в отношении России. В результате тарифы на импорт металлов из России существенно повысились. Но ценовое агентство Fastmarkets писало, что еще до принятия этого закона американские покупатели дистанцировались от закупок российских металлов. «Я бы не стал трогать российский металл, он может попасть под санкции по пути на американский рынок», — говорил источник агентства среди покупателей.

Импорт российского никеля в США в апреле сократился до $15 млн по сравнению с $45,6 млн в марте (никель также не попал под санкции). Упали и поставки российских патронов в США — до $6,7 млн в апреле по сравнению с $20,5 млн в марте и $21,9 млн в феврале. Как писал РБК, в 2021 году закупки американскими стрелками патронов в России установили рекорд в преддверии полноценного вступления в силу эмбарго на импорт российского стрелкового оружия и боеприпасов к нему, объявленного еще в августе 2021 года.

Единственной категорией, по которой значимо увеличился ввоз из России, оказались палладий и платина: импорт этих металлов в апреле вырос до $183,2 млн с $122,9 млн в марте, следует из данных таможенной статистики США. Импорт российских морепродуктов (преимущественно замороженных крабов) почти не изменился ($88 млн против мартовских $89 млн). В марте США запретили ввозить из России морепродукты, но дали время до 23 июня на продолжение закупок по действующим договорам.

В целом среди американских санкций, напрямую затрагивающих экспорт в Россию или импорт из России, — также запреты на поставку в Россию товаров роскоши, самолетов и широкого спектра авиационной продукции. Кроме того, Минторг США принимал несколько последовательных раундов ограничений в отношении экспорта в Россию товаров и технологий двойного назначения.