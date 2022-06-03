Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении России
Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии, под них попали 70 российских организаций и одна белорусская.
Минторг США объясняет ограничения тем, что организации причастны «к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам внешней политике США», в частности, «к приобретению или попытке приобретения» американских товаров для поддержки вооруженных сил своих стран.
Среди российских организаций, оказавшихся в списке Минторга:
- холдинговая компания «Ак Барс»;
- акционерное общество «Рубин»;
- ООО «Газпром нефть шельф»;
- Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина;
- Специальное научно-производственное объединение «Элерон;
- ОКБ им. Яковлева;
- Воентелеком;
- Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН и др.
Помимо того, в перечне значится одно белорусское юрлицо — белорусское представительсво компании «Элерон».
При этом большинство попавших под ограничения российских юрлиц относятся к «конечным пользователям в военной сфере», поэтому они дополнительно будут подчиняться правилу «прямого иностранного продукта» (FDP). Речь идет об ограничении поставок российским организациям не только высокотехнологичных товаров непосредственно американского производства, но товаров других стран, в которых используются американские технологии, по аналогии с мерами в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
В начале апреля власти США запретили экспорт продукции в адрес 120 российских и белорусских организаций, связанных, в частности, с оборонным сектором. Тогда под ограничения попало и спецподразделение КГБ Белоруссии «Альфа».