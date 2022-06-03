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Война санкций ,  
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Минторг США расширил экспортные ограничения в отношении России

Под них попали 70 российских организаций и одна белорусская, в том числе «Газпром нефть шельф», Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, компания «Элерон», а также структура РАН

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии, под них попали 70 российских организаций и одна белорусская.

Минторг США объясняет ограничения тем, что организации причастны «к деятельности, противоречащей национальной безопасности или интересам внешней политике США», в частности, «к приобретению или попытке приобретения» американских товаров для поддержки вооруженных сил своих стран.

Среди российских организаций, оказавшихся в списке Минторга:

  • холдинговая компания «Ак Барс»;
  • акционерное общество «Рубин»;
  • ООО «Газпром нефть шельф»;
  • Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина;
  • Специальное научно-производственное объединение «Элерон;
  • ОКБ им. Яковлева;
  • Воентелеком;
  • Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН и др.

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Помимо того, в перечне значится одно белорусское юрлицо — белорусское представительсво компании «Элерон».

Организации внесены в список, подразумевающий строгий контроль за экспортом в их адрес. Лицензии на экспорт, реэкспорт и передачу внутри России товаров, подлежащих американскому экспортному регулированию (в широком смысле — товары двойного назначения), этим предприятиям будут рассматриваться с «презумпцией отказа», то есть фактически речь идет об эмбарго на поставки этим организациям товаров двойного назначения.

При этом большинство попавших под ограничения российских юрлиц относятся к «конечным пользователям в военной сфере», поэтому они дополнительно будут подчиняться правилу «прямого иностранного продукта» (FDP). Речь идет об ограничении поставок российским организациям не только высокотехнологичных товаров непосредственно американского производства, но товаров других стран, в которых используются американские технологии, по аналогии с мерами в отношении китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.

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В начале апреля власти США запретили экспорт продукции в адрес 120 российских и белорусских организаций, связанных, в частности, с оборонным сектором. Тогда под ограничения попало и спецподразделение КГБ Белоруссии «Альфа».

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Елена Чернышова
экспорт ограничения США
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