Новые санкции: какая доля внешней торговли России попала под ограничения

После решения ЕС о запрете ввоза 90% нефти из России под санкциями может оказаться российский экспорт товаров на сумму свыше $100 млрд. РБК собрал данные о том, какую часть внешней торговли затрагивают санкции США и Евросоюза

В 2021 году Евросоюз был крупнейшим торговым партнером России (на долю стран ЕС приходилось почти 36% российского товарооборота), а США входили в топ-5 торговых партнеров. Но последовавшие за специальной военной операцией на Украине западные санкции, в том числе затронувшие поставки товаров в Россию и российский экспорт в ЕС и США, изменят картину внешней торговли.

После ввода эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России в ЕС, согласованного европейскими странами 30 мая с исключениями, ограничения по итогам всех санкционных раундов к концу 2022 года затронут 23% от всего российского экспорта товаров в Евросоюз и США, или поставки на $115,3 млрд (на основе данных за 2021 год), следует из расчетов РБК. В расчет принимались только прямые ограничения без учета эффектов, которые добавляют запрет на заход российских судов в европейские порты, ограничения на передвижение грузового автотранспорта или санкции против финансового сектора.

Ранее Минэкономразвития оценивало, что санкции затронули 20% годового российского экспорта и не менее 10% импорта в страну. Если ориентироваться на эти данные, то решение о вводе нефтяного эмбарго, которое, как заявили в Брюсселе, к концу года затронет 90% ввозившейся в ЕС российской нефти, увеличит объем попадающего под санкции российского экспорта до трети от всего объема, рассчитал РБК.

Как мы считали РБК собрал данные о том, сколько импорта и экспорта расчетно лишится Россия в результате санкций Евросоюза и США, затрагивающих непосредственно торговлю товарами. Если, например, речь идет о запрете США ввозить российское минеральное топливо (нефть, нефтепродукты, СПГ, уголь), то в качестве эффекта брался объем импорта этих товаров из России в США в денежном выражении за 2021 год. В качестве источников использовались данные со стороны ЕС и США (либо выгруженные РБК из соответствующих статистических баз этих стран, либо взятые непосредственно из сообщений европейских и американских властей о наложенных санкциях). Данные были приведены к доллару США по среднегодовому курсу 2021 года. Информация о совокупных объемах российского экспорта и импорта была взята из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Выбор источников был обусловлен тем, что если Евросоюз, например, запретил импорт из России морепродуктов, водки, икры по определенным кодам международной товарной номенклатуры, то корректнее ориентироваться именно на собственные данные ЕС об импорте этих продуктов. Импортные данные ЕС охватывают поставки товаров российского происхождения (даже если они ввезены, например, через территорию Белоруссии). Все такие товары будет запрещено поставлять в Европу. Если бы для расчета были взяты российские данные об экспорте, эффект санкций оказался бы занижен, поскольку в приведенном выше примере часть поставок не отражалась бы в составе экспорта в страны ЕС. Также использовались прямые оценки Еврокомиссии, которая по итогам предыдущих санкционных раундов оценивала прямой эффект торговых санкций: по ее данным, общий объем импорта из России в ЕС, попавший под запреты, достигал €17 млрд, объем экспорта в Россию — €22,8 млрд.

Что не учитывают приведенные расчеты по ограничениям

Для упрощения задачи в расчет не включались торговые ограничения, наложенные другими странами, в том числе Великобританией, Японией, Канадой. Но эти ограничения тоже довольно существенные: так, Лондон сообщал, что по состоянию на 9 мая общая стоимость товаров в двусторонней торговле России и Великобритании, подвергнутая британским экспортным или импортным санкциям, превысила £4 млрд ($5,05 млрд по текущему курсу).

Помимо прямых торговых ограничений на российский экспорт и импорт влияют блокирующие санкции против ряда лиц (например, из-за санкций против Алексея Мордашова «Северсталь» прекратила поставки в ЕС) и против банков, финансировавших внешнюю торговлю, а также ограничения на перевозки (ЕС также запретил российским судам заходить в свои порты, а российским грузовикам — перемещаться по территории блока).

Также не учитывался эффект санкций, затронувших торговлю услугами. Так, Вашингтон запретил своим компаниям оказывать бухгалтерские и консалтинговые услуги российским резидентам. По данным Минторга США, в 2020 году объем профессиональных услуг (аудиторских, консалтинговых), экспортированных в Россию, составил $190 млн. Евросоюз запретил российским авиакомпаниям летать в Европу, что скажется на уменьшении потока российских туристов в страны ЕС. В допандемийном 2019 году приезжие из России потратили в странах Евросоюза $15,8 млрд, следует из данных Банка России. США и ЕС также прекратили поставки в Россию бумажных банкнот долларов и евро (не входят в статистику экспорта/импорта товаров).

Реальный эффект торговых санкций будет несколько отличаться от расчетного из-за переходных периодов и исключений. Например, европейское эмбарго на импорт российского угля вступает в силу в августе 2022 года. В случае с нефтяным эмбарго Болгария получит возможность продолжить импорт российской нефти в 2023–2024 годах. Иными словами, полный эффект торговых санкций в ряде случаев начнет ощущаться только с 2025 года. Конкретные европейские страны могут в порядке исключения выдать отдельные разрешения на поставки, идущие вразрез с санкционным режимом.

Посчитанные торговые эффекты — это не оценка фактических будущих потерь российского экспорта или импорта. Чистые потери, вероятно, окажутся меньше, поскольку Россия, скорее всего, переориентирует часть подсанкционных торговых потоков на страны, не присоединившиеся к санкциям. Степень успешности такой переориентации будет зависеть в том числе от возможных будущих решений ЕС и США (например, в отношении так называемых вторичных санкций, темпов декарбонизации и т.д.).

Например, если гипотетически предположить, что весь объем российского экспорта нефти и нефтепродуктов будет перенаправлен в страны Азии, но будет продаваться туда с текущими скидками (30% к мировым котировкам Brent), то экспортные потери (при сохранении уровня цен на нефть) сократятся до примерно $20 млрд в год.