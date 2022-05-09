Товарооборот России и Китая вырос на 25% за январь-апрель

Экспорт из Китая увеличился на 11,3%, из России — на 37,8%. В начале февраля страны приняли план по увеличению товарооборота до $200 млрд к 2024 году

В январе-апреле этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 25,9% в годовом исчислении и достиг $51,09 млрд, следует из статистики таможни Китая.

За четыре месяца экспорт из Китая в Россию вырос на 11,3% и составил $20, 24 млрд. Импорт из России увеличился на 37,8%, до $30,85 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса России за январь—апрель достигло $10,61 млрд. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель по сравнению вырос в 2,77 раза.

Большая часть импорта из России в Китай приходится на нефть, природный газ и уголь. Страна также получает российскую медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты.

Китай в основном экспортирует в Россию смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Общий прирост импорта и экспорта Китая за первые четыре месяца года составил 10,1% в долларовом выражении. Товарооборот достиг $1,98 трлн. Из них на экспорт пришлось $1,09 трлн, на импорт — $881,42 трлн.

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Вырос товарооборот с АСЕАН (+7,2%), Евросоюзом (+6,8%), США (+8,7%) и Южной Кореей (8,4%).

В 2020 году товарооборот между Россией и Китаем составил $107,76 млрд, а в следующем достиг рекордных $146,88 млрд.

В начале февраля Минэкономразвития России сообщило, что Россия и Китай договорились нарастить двустороннюю торговлю товарами и услугами до $200 млрд к 2024 году.

Согласно расчетам Китая, к 2024 году экспорт товаров и услуг из Китая в Россию может достигнуть $93 млрд. Прирост в поставках базовых промышленных товаров из Китая может составить 50% за счет экспорта автомобилей, комплектующих для транспорта железных дорог и метро, нефтехимии, стройматериалов, металлических изделий и т.д. Экспорт текстиля, одежды, обуви, мебели и игрушки может увеличиться примерно на 36%, сельскохозяйственной продукции — на 25%.

Россия планировала на 50% увеличить объем поставок нефти и газа. Согласно «дорожной карте», экспорт агропродовольственных товаров должен был вырасти в 2,8 раза, металлов, летательных аппаратов, турбореактивных двигателей, топливных элементов для АЭС, химической продукции, пиломатериалов и других промышленных товаров — в 2,2 раза.