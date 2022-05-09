Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Путин заявил, что ветеранам из США не дали приехать на парад в Москву Политика, 10:29
Рублев опередил Медведева в чемпионской гонке АТР Спорт, 10:23
Капризов повторил рекорд «Миннесоты» в плей-офф НХЛ Спорт, 10:06
Кабмин представил Путину предложения по индексации пенсий и пособий Экономика, 10:05
В Москве начался парад Победы Политика, 10:04
В Москве отменили воздушную часть Парада Победы Политика, 10:03
Товарооборот России и Китая вырос на 25% за январь-апрель Экономика, 09:59
Rutube оказался недоступен из-за кибератаки Технологии и медиа, 09:57
Вредные советы: как законно скопировать чужой успешный стартап Pro, 09:57
Парад Победы в Москве. Прямая трансляция Политика, 09:55
Борисов сообщил о достаточном запасе высокоточных ракет у России Политика, 09:53
Как наказать работника за проступок Pro, 09:21
Борисов заявил об испытаниях в России новейших гиперзвуковых ракет Политика, 09:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:02
Экономика ,  
0 

Товарооборот России и Китая вырос на 25% за январь-апрель

Экспорт из Китая увеличился на 11,3%, из России — на 37,8%. В начале февраля страны приняли план по увеличению товарооборота до $200 млрд к 2024 году

В январе-апреле этого года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 25,9% в годовом исчислении и достиг $51,09 млрд, следует из статистики таможни Китая.

За четыре месяца экспорт из Китая в Россию вырос на 11,3% и составил $20, 24 млрд. Импорт из России увеличился на 37,8%, до $30,85 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса России за январь—апрель достигло $10,61 млрд. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель по сравнению вырос в 2,77 раза.

FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Большая часть импорта из России в Китай приходится на нефть, природный газ и уголь. Страна также получает российскую медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты.

Китай в основном экспортирует в Россию смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Общий прирост импорта и экспорта Китая за первые четыре месяца года составил 10,1% в долларовом выражении. Товарооборот достиг $1,98 трлн. Из них на экспорт пришлось $1,09 трлн, на импорт — $881,42 трлн.

Читайте на РБК Pro
Pro
Работа, за которую сотруднику нужно платить не только зарплату
Статьи
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Pro
Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком
Статьи
Pro
Кругом одни клоны: как заработать на копировании чужого бизнеса
Статьи
Pro
Почему сейчас блокировать развитие сотрудников особенно опасно
Инструкции
Pro
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images Как наказать работника за проступок
Инструкции
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи

Вырос товарооборот с АСЕАН (+7,2%), Евросоюзом (+6,8%), США (+8,7%) и Южной Кореей (8,4%).

«Газпром» сообщил о росте объема поставок в Китай на 60%
Бизнес
Фото:Павел Львов / РИА Новости

В 2020 году товарооборот между Россией и Китаем составил $107,76 млрд, а в следующем достиг рекордных $146,88 млрд.

В начале февраля Минэкономразвития России сообщило, что Россия и Китай договорились нарастить двустороннюю торговлю товарами и услугами до $200 млрд к 2024 году.

Согласно расчетам Китая, к 2024 году экспорт товаров и услуг из Китая в Россию может достигнуть $93 млрд. Прирост в поставках базовых промышленных товаров из Китая может составить 50% за счет экспорта автомобилей, комплектующих для транспорта железных дорог и метро, нефтехимии, стройматериалов, металлических изделий и т.д. Экспорт текстиля, одежды, обуви, мебели и игрушки может увеличиться примерно на 36%, сельскохозяйственной продукции — на 25%.

Россия планировала на 50% увеличить объем поставок нефти и газа. Согласно «дорожной карте», экспорт агропродовольственных товаров должен был вырасти в 2,8 раза, металлов, летательных аппаратов, турбореактивных двигателей, топливных элементов для АЭС, химической продукции, пиломатериалов и других промышленных товаров — в 2,2 раза.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Жанна Антохина
Китай Россия товарооборот экспорт импорт
Материалы по теме
Китай решил провести стресс-тест экономики на случай санкций
Политика
Китайский производитель дронов приостановит бизнес в России и на Украине
Бизнес
Bloomberg узнал о приказе госучреждениям Китая заменить иностранные ПК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter