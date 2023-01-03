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Экономисты предупредили Британию о самой сильной рецессии среди стран G7

FT: в 2023 году Британия столкнется с самой сильной рецессией среди стран G7

В 2023 году Великобритания столкнется с наиболее сильной рецессией по сравнению с другими странами G7, а процесс восстановления экономики будет самым слабым, сообщает Financial Times со ссылкой на опрошенных экономистов.

Большинство из 101 эксперта считают, что инфляционный шок, вызванный пандемией коронавируса и боевыми действиями на Украине, будет ощущаться в Великобритании дольше, чем в других странах. Из-за этого Банк Англии будет вынужден поддерживать процентную ставку на высоком уровне, а правительство — проводить жесткую фискальную политику.

Некоторые специалисты считают, что ВВП Соединенного Королевства, который уже начал снижаться, продолжит падать. Это скажется на уровне доходов домохозяйств, доходов домохозяйств, которые уже столкнулись с ростом цен на продукты и энергоносители.

«Рецессия 2023 года будет ощущаться намного хуже, чем экономические последствия пандемии», — считает специалист по рынку труда Джон Филпотт. Другие собеседники считают, что этот год станет для потребителей с низкими доходоми «жестким», «мрачным», «суровым», «несчастным» и «ужасным».

По мнению большинства опрошенных, к концу года инфляция снизится, а экономика вернется к росту. Специалист из консалтинговой компании Capital Economics Пол Дейлс заявил, что «2024 год будет намного лучше, чем 2023-й». По прогнозу компании Consensus Economics, в 2023 году ВВП Великобритании сократится на 1%, еврозоны — на 0,1%, в это же время ВВП США увеличится на 0,25%. 

Согласно данным Национального статистического управления, в третьем квартале 2022 года экономика Великобритании в третьем квартале снизилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что оказалось худшим показателем среди других стран G7.

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