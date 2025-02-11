В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы

В администрации президента не поддержали законопроект Минэкономразвития, направленный на повышение гибкости рынка труда, сообщили источники РБК. Работа над ним происходит «в установленном порядке», заверили в министерстве

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Государственно-правовое управление президента (ГПУ) вынесло отрицательный отзыв на законопроект Минэкономразвития, вносящий изменения в Трудовой кодекс с целью увеличить гибкость рынка труда на фоне дефицита кадров. Об этом РБК сообщили три источника, знакомых с обсуждением. По их словам, позиция ГПУ была представлена в начале февраля на межведомственном совещании с участием представителей работодателей и профсоюзов.

О сути законопроекта РБК подробно писал ранее. Среди его ключевых положений — увеличение лимитов по сверхурочному труду в два раза (до четырех часов в день и 240 часов в год), введение нормы по оплате всех сверхурочных часов сверх планки в 120 часов в двойном размере, сокращение срока уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя до одного месяца. При этом многие из проектируемых норм были предложены бизнесом — РСПП и «Деловой Россией». «Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — аргументировал необходимость изменений глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Разработка законопроекта осуществляется в установленном порядке, включая необходимые согласования, сообщили РБК в Минэкономразвития. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, а также в Минтруд.

Что не устроило ГПУ

По словам одного из собеседников РБК (близкого к деловым объединениям), часть положений законопроекта ГПУ отвергло, сочтя их неприемлемыми с точки зрения социальной защиты граждан, а какие-то «развернуло в противоположном направлении».

Наиболее острый характер носят разногласия относительно норм по сверхурочной работе — ГПУ не поддержало предложения Минэкономразвития в этой части, говорит второй собеседник РБК. При этом многие аргументы ГПУ соответствуют позиции профсоюзов, которые выступали за то, чтобы нормы по увеличенным переработкам были предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений (а не меняли положения Трудового кодекса, распространяющиеся на работников всех сфер).

Профсоюзы также предлагали разрешить увеличивать норматив сверхурочной работы только отдельным организациям — например, социально ответственным, знает другой собеседник РБК. В противном случае неизбежен негативный эффект на здоровье работающего населения, который выльется в ухудшение демографической ситуации, производительности труда и экономических результатов в целом, аргументировали они. Кроме того, профсоюзы обращали внимание, что существующие нормативы сверхурочной работы базируются на результатах научных исследований и позволяют минимизировать вред для здоровья за счет «защиты временем», то есть предоставления сотруднику достаточного количества часов для отдыха.

Перспективы законопроекта пока туманны, но работа над ним продолжается, солидарны источники РБК. «Мы ждем доработанную с учетом замечаний ГПУ версию, других движений пока нет», — сказал один из них. Это не первый пример активного участия ГПУ в законотворческом процессе в сфере социально-экономических инициатив, обращает внимание другой собеседник РБК, по словам которого аналогичная ситуация произошла с законопроектом Минтруда о платформенной занятости — он не внесен в Госдуму до сих пор, хотя его обсуждение ведется с 2023 года.

Какие риски есть в предлагаемых поправках

Предложения Минэкономразвития в части переработок «достаточно революционные» для российского рынка труда, говорит эксперт hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова. Увеличивая количество часов сверхурочной работы, нужно учитывать, что работник может больше уставать и трудиться неэффективно, что в итоге может негативно сказаться на его здоровье. «Прежде чем закреплять новшества, должно быть проведено соответствующее исследование со стороны медицины труда», — полагает она.

Например, кратное увеличение возможностей переработки для медицинских работников, водителей общественного транспорта и других отраслей, где есть дефицит кадров, действительно открывает для трудящихся дополнительные финансовые возможности, но значительно увеличивает риск несчастных случаев, солидарна менеджер ФБК Legal Анна Актанаева. Поэтому невозможно отрицать необходимость учета отраслевых особенностей при изменении регулирования сверхурочного труда, считает она.

Вариант отдать эти вопросы на откуп отраслевым соглашениям едва ли является рабочим, скептична партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова. «Трудовой кодекс в ст. 50 не допускает, чтобы условия соглашений ухудшали положение работников по сравнению с законом. То есть лимит на сверхурочные с 120 до 240 часов ни в каких договорах и соглашениях установить нельзя», — отмечает она.

В то же время действующие ограничения на практике легко обойти: в ТК есть норма о повышенной оплате за сверхурочную работу, но в реальности сотруднику чаще всего табелируется восьмичасовой рабочий день, даже если он задержался. «В суде работники не могут доказать такую сверхурочную работу, если работодатель официально не попросил их задержаться», — констатирует она.

Что касается ограничения в 120 часов, то его можно устранить, включив лишь одну фразу в трудовой договор («Работнику установлен ненормированный режим работы») и добавив три дня к ежегодному отпуску, указывает Иванова.

Эффективное регулирование переработок невозможно без гарантий их оплаты, говорит Актанаева. Это можно обеспечить путем автоматизированного учета рабочего времени, а также закрепления в ТК «презумпции обязательности оплаты» — в таком случае, если работник докажет переработку (например, через корпоративные системы учета рабочего времени), бремя доказывания отсутствия переработки (добровольности переработки работником) будет на работодателе, указывает эксперт.