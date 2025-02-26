Правительство поддержало увеличение нормы времени сверхурочной работы

Проект предполагает повышение нормы в два раза — до 240 часов в год. Так бизнес предлагает решить проблему дефицита кадров. Однако проект пока не поддерживает администрация президента

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Правительство согласовало идею повышения допустимой величины сверхурочной работы сотрудников, сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает «Интерфакс».

По существующим правилам (ст. 99 Трудового кодекса) сверхурочная работа не может быть больше, чем четыре часа за два дня или 120 часов в год. Было предложено увеличить длительность в два раза — до 240 часов в год или четырех часов в день. Такая мера направлена на решение проблемы дефицита кадров.

«Правительство согласовало нам позицию. Спасибо Минэкономразвития, они здесь активную позицию занимали по поддержке этих инициатив. Но и правительство в целом. Уже 200 тыс. работников дополнительно за счет этой только инициативы и снятия ряда других ограничений, которые позволят более гибким сделать рынок труда, уже 200 тыс. работников нашли», — сказал он на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

Шохин уточнил, что теперь вопрос будет обсуждаться на совещании у замруководителя администрации президента (АП) Максима Орешкина в среду. По словам главы РСПП, в АП «боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся» из-за этой меры. Шохин отметил, что многие люди готовы «продать свой труд дополнительно, а возможности у них только «боковые» — самозанятые, подработка, объявления на «Авито» и так далее», поэтому следует легализовать сверхурочную работу.

О разработанном Минэком проекте стало известно в конце декабря. Помимо увеличения разрешенной длительности сверхурочных работ в нем было предложено оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час работы и снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств.



В первой половине февраля источники РБК сообщили, что Государственно-правовое управление президента (ГПУ) вынесло отрицательный отзыв на этот проект. Идею о сверхурочной работе управление не поддержало. Многие аргументы ГПУ соответствовали позиции профсоюзов, которые выступали за то, чтобы нормы по увеличенным переработкам были предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений, а не меняли нормы ТК.