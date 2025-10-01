В России установлен новый рекорд по уровню безработицы

Уровень безработицы в России оставался неизменным на протяжении трех месяцев. В августе 2025 года он снизился до 2,1 с 2,2%. Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 года

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Уровень безработицы в России в августе 2025 года снизился до 2,1 с 2,2% в июле (без поправки на сезонность), что стало новым историческим минимумом. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе составила 76,5 млн человек, из них 75 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 1,6 млн человек — как безработные, уточняется в докладе Росстата.

Служба считает данные показатели (численность безработных и безработицу в возрасте 15 лет и старше) по методологии Международной организации труда — на базе ежемесячных выборочных исследований, а к безработным относят людей, не имеющих работу на момент исследования, но искавших работу и готовых сразу к ней приступить.

По итогам прошлого месяца уровень безработицы женщин оказался выше уровня безработицы мужчин — 2,2 и 2% соответственно. Доля женщин среди безработных составила 51,3%. Средний возраст безработных в августе составил 36,8 года. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 24%, 50 лет и старше — 19,9%.

Уровень безработицы в России оставался неизменным на протяжении трех месяцев: 2,2% — прошлый самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 года. По прогнозам Минэкономразвития, в 2025 году безработица составит 2,3%, в 2026-м вырастет до 2,6%, а в 2027-м и 2028-м будет находиться на уровне 2,5 и 2,3% соответственно. Опрошенные Банком России аналитики считают, что в текущем году средняя безработица составит 2,3%, в 2026 году — 2,5%, в 2028 году — 3%.

В августе президент России Владимир Путин заявил о росте как скрытой, так и официальной безработицы, несмотря на то что общий ее уровень остается на историческом минимуме. Он отметил, что число работников, находящихся в простое, на неполном рабочем дне или под риском увольнения, увеличилось с 98 тыс. в начале 2025 года до 199 тыс.