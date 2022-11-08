В Минэнерго США назвали компании из ЕC получателями выгоды от цен на газ

Вашингтон беспокоит тот факт, что в Европе считают, что США имеют контроль над маржой, получаемой от американского СПГ. Доля поставляемого в Европу американского газа достигла 70%

Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС

Выгоду от текущей ситуации с высокими ценами на газ получают международные компании с офисами в ЕС, которые еще по старым контрактам перепродают газ в Европу, заявил помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри, передает Financial Times.

«Происходит то, что компании, заключившие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и зарабатывают на этом на европейском рынке. Это не американские компании, производящие СПГ, это в основном международные нефтегазовые компании и трейдеры с европейскими штаб-квартирами», — пояснил Кэбтри.

Он указал, что США привержены поддержке Европы в удовлетворении ее потребностей в газе по доступной цене. «Поэтому нас особенно беспокоит то, что дискуссия в Европе развернута таким образом, будто мы имеем определенный контроль над прибылью, получаемой от нашего СПГ, но мы не имеем», — пояснил помощник министра.

Как отмечает издание, долгосрочные контракты с американскими СПГ-компаниями есть у европейских BP, Shell, Glencore и Vitol. FT также указала, что 70% поставок крупнейшего американского экспортера СПГ Cheniere Energy с его площадок в Техасе и Луизиане в этом году пришлись на Европу. В прошлом году эта доля составляла 30%. В октябре помощник госсекретаря Джеффри Пайетт также говорил, что 70% американского экспорта СПГ направлено в Европу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее обвинил США в двойных стандартах в энергетической политике. По его словам, на внутреннем американском рынке газ недорогой, а Европе его продают по завышенным темам. Он также выступил за «искренность в трансатлантической торговле».