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В Минэнерго США назвали компании из ЕC получателями выгоды от цен на газ

Минэнерго США: закупающие американский СПГ компании из Европы выигрывают от цен на газ
Вашингтон беспокоит тот факт, что в Европе считают, что США имеют контроль над маржой, получаемой от американского СПГ. Доля поставляемого в Европу американского газа достигла 70%
«Газпром» GAZP ₽170,69 +0,49% Купить
Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС
Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС

Выгоду от текущей ситуации с высокими ценами на газ получают международные компании с офисами в ЕС, которые еще по старым контрактам перепродают газ в Европу, заявил помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри, передает Financial Times.

«Происходит то, что компании, заключившие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и зарабатывают на этом на европейском рынке. Это не американские компании, производящие СПГ, это в основном международные нефтегазовые компании и трейдеры с европейскими штаб-квартирами», — пояснил Кэбтри.

Он указал, что США привержены поддержке Европы в удовлетворении ее потребностей в газе по доступной цене. «Поэтому нас особенно беспокоит то, что дискуссия в Европе развернута таким образом, будто мы имеем определенный контроль над прибылью, получаемой от нашего СПГ, но мы не имеем», — пояснил помощник министра.

Как отмечает издание, долгосрочные контракты с американскими СПГ-компаниями есть у европейских BP, Shell, Glencore и Vitol. FT также указала, что 70% поставок крупнейшего американского экспортера СПГ Cheniere Energy с его площадок в Техасе и Луизиане в этом году пришлись на Европу. В прошлом году эта доля составляла 30%. В октябре помощник госсекретаря Джеффри Пайетт также говорил, что 70% американского экспорта СПГ направлено в Европу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее обвинил США в двойных стандартах в энергетической политике. По его словам, на внутреннем американском рынке газ недорогой, а Европе его продают по завышенным темам. Он также выступил за «искренность в трансатлантической торговле».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
США СПГ Европа ЕС газ
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