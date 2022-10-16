Госдепартамент: США поставляют в Европу 70% от всего экспортируемого СПГ

В Госдепе заявили, что США поставляют в Европу 70% от всего экспорта СПГ

Как отметил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам, таким образом США гарантируют поддержку в зимний период «значительно укрепившей свою энергетическую безопасность» Европе

Фото: Julie Rogers / Zuma / ТАСС

Соединенные Штаты поставляют в Европу 70% от всего экспортируемого американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт в интервью болгарскому телеканалу BTV.

По его словам, Вашингтон мобилизует свои ресурсы по экспорту СПГ для обеспечения нужд Европы. «Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу», — сообщил он.

Он также заверил, что «значительно укрепившая свою энергетическую безопасность» Европа успешно преодолеет зимний период «с гарантированной и солидной поддержкой США».

Энергокризис в Европе усилился после начала российской спецоперации на Украине. На фоне антироссийских санкций, нарушения цепочек поставок и диверсий на «Северных потоках» в Европе выросли цены на энергоносители и, как следствие, на коммунальные услуги. В июле страны — члены ЕС договорились с августа по март 2023 года сократить потребление газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

Также, как сообщает Bloomberg, в ЕК рассматривают вариант введения динамического ценообразования на газ, где колебания цены на бирже будет ограничено 5%.

В прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% всех поставок). После начала спецоперации в Европе заявили о поиске альтернативных поставщиков, одним из которых стали США. Кроме этого, крупнейший европейский импортер природного газа — Германия — вела переговоры о поставках СПГ с ОАЭ и Катаром.