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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия COVID-19 поможет России войти в топ-5 экономик мира

По словам помощника президента Максима Орешкина, досрочно фактически войти в пятерку крупнейших экономик мира России помогла пандемия COVID-19, от которой конкуренты пострадали больше
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Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Исчезновение из числа национальных целей России задачи вхождения в топ-5 экономик мира объясняется тем, что фактически она уже выполнена. Об этом заявил, выступая в понедельник на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», помощник президента Максим Орешкин.

«Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута», — сказал Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).

Подписанный Владимиром Путиным в мае 2018 года указ определил в качестве одной из задач страны попадание к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира. Занимавший тогда пост главы Минэкономразвития Орешкин объяснил, что для ее выполнения подняться необходимо всего на одно место, так как по размеру ВВП и по паритету покупательной способности Россия уступает только Китаю, США, Индии, Японии и Германии.

«Отставание от идущей на пятом месте Германии — 4–5%. То есть задача в том, чтобы за предстоящий шестилетний срок рост России на 4% превысил рост Германии, тогда нам удастся войти в топ-5 стран. Экономика Германии — это не та экономика, которая растет сверхбыстрыми темпами. Поэтому мы должны, конечно же, показывать более высокие темпы экономического развития и обходить ее в этом рейтинге», — сказал в 2018 году министр.

Кремль объяснил исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик
Экономика
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2019 году цель войти в пятерку наиболее развитых экономик мира Путин назвал абсолютно решаемой. Однако эта цель исчезла уже из указа о целях страны до 2030 года, подписанного в июле 2020 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда объяснил случившееся неблагоприятной конъюнктурой, сложившейся в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Однако, по словам Орешкина, именно COVID-19 позволил России досрочно выполнить поставленную задачу.

«Как ни странно, во многом этому помог кризис, на два года раньше мы достигли этой цели, поэтому она из указа ушла и Россия от нее не отказывалась», — пояснил помощник президента.

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Согласно апрельскому прогнозу МВФ, по итогам 2020 года ВВП России по паритету покупательной способности в международных долларах составит $4,176 трлн, а Германии — $4,16 трлн. Россия обойдет Германию, чья экономика сильнее пострадала от COVID-19 в связи с большей значимостью сектора услуг и потребления.

Однако уже в 2021 году Россия и Германия, согласно прогнозу МВФ, вновь поменяются местами. Но Орешкин полагает, что Россия может закрепиться в пятерке наиболее развитых экономик мира.

«Исполнение и достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей позволит держаться в этой группе. <...> Сейчас осенью начнется фаза восстановления, важно ее поддержать, я считаю и уверен, что уже в следующем году мы можем вернуться к докризисным уровням и по занятости, и по выпуску. Это будет уже такая мощная история, чтобы дальше выходить на устойчивые темпы роста», — пояснил Орешкин.

Помощник президента отметил, что Россия располагает большим, чем у конкурентов, набором инструментов для поддержания экономического роста. В частности, в России «процентные ставки не находятся на нулевом уровне, то есть денежно-кредитная политика может стимулировать восстановление».

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики
Экономика
Фото: Павел Головкин / AP

По данным «Коммерсанта», Минэкономразвития теперь ожидает, что спад ВВП в этом году составит всего лишь 3,9% против 5% в весенних версиях. Экономика России вернется к докризисному уровню в третьем квартале 2021 года, прогнозирует ведомство.

Это существенно лучше, чем ожидаемая просадка развитых экономик, например, в США Moody’s прогнозирует падение ВВП на 5,7%, в еврозоне — на 9%, в Великобритании — на 10,1%, а в Канаде — на 7%.

В августе экономисты британской Oxford Economics заявили, что более умеренный спад российской экономики в 2020 году обусловлен меньшими продолжительностью и жесткостью карантина и более низкой долей потребительских услуг по сравнению с развитыми странами.

Если прогноз Минэкономразвития окажется верен, Россия может удержаться в пятерке крупнейших экономик и в 2021 году. Дело в том, что МВФ, чьи цифры берутся за основу при сопоставлении экономик по объему, прогнозирует спад реального ВВП России в 2020 году на 6,6% при росте на 4,1% в следующем, то есть по итогам 2021 года российская экономика все еще будет на 2,8% меньше, чем до кризиса. А Минэкономразвития ожидает, что Россия выйдет на докризисный уровень раньше.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Евгений Калюков, Иван Ткачёв
Теги: коронавирус, Максим Орешкин
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Путин назвал «абсолютно решаемой» цель войти в топ-5 экономик мира
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