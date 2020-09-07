Эксперты предупредили о замедлении восстановления мировой экономики

Эксперты опасаются, что страны не вовремя откажутся от мер поддержки, введенных в связи с коронавирусом. По их оценке, пандемия до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около $35 трлн

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Сейчас мировая экономика переживает пик восстановления после кризиса из-за пандемии коронавируса, но до конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает», — сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.

В условиях пандемии правительства уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, отметило агентство. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство. Кроме того, развивающиеся рынки получили «передышку» из-за падения курса доллара, указало агентство.

Однако сохранить позиции будет непросто, предупредили эксперты. Власти должны будут активизировать усилия по стимулированию экономики, в то время как многие из них уже готовы приостановить меры поддержки, которые были введены в связи с пандемией, отметили они.