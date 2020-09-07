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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты предупредили о замедлении восстановления мировой экономики

Эксперты опасаются, что страны не вовремя откажутся от мер поддержки, введенных в связи с коронавирусом. По их оценке, пандемия до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около $35 трлн
Фото: Lee Jin-man / AP
Фото: Lee Jin-man / AP

Сейчас мировая экономика переживает пик восстановления после кризиса из-за пандемии коронавируса, но до конца года страны могут столкнуться с новыми экономическими вызовами, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Мы наблюдаем пиковый отскок. С этого момента импульс немного угасает», — сказал советник по глобальной экономике Pacific Investment Management Йоахим Фелс.

В условиях пандемии правительства уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, отметило агентство. Благодаря этому в США в августе резко снизился уровень безработицы и улучшилась ситуация на рынке жилья, в Китае восстанавливается экономика, а в Германии растет производство. Кроме того, развивающиеся рынки получили «передышку» из-за падения курса доллара, указало агентство.

Однако сохранить позиции будет непросто, предупредили эксперты. Власти должны будут активизировать усилия по стимулированию экономики, в то время как многие из них уже готовы приостановить меры поддержки, которые были введены в связи с пандемией, отметили они.

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Так, в США в августе создали 1,4 млн рабочих мест, но «поддерживать такой темп» без финансовой поддержки будет трудно, указал эксперт Moody's Райан Свит. Помимо этого, ряд крупных компаний заявили о грядущих сокращениях. Среди них — производитель автомобилей Ford Motor Co и авиакомпания United Airlines Holdings Inc.

В то же время Китае, в котором еще несколько месяцев назад удалось локализовать распространение коронавируса, потребители по-прежнему неохотно тратят деньги, а крупнейшие банки страны сообщили о худшем падении прибыли за более чем десять лет из-за роста безнадежных долгов, отметил Blomberg.

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В целом, по оценке профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина, пандемия коронавируса до 2025 года может нанести мировой экономике ущерб в размере около $35 трлн. «Вы должны привить довольно большую часть населения, прежде чем экономические потери начнут снижаться», — отметил он. Однако даже если вакцину от COVID-19 разработают, понадобится немало времени для того, чтобы сделать ее доступной во всем мире, предупредил Маккиббин. Также эксперты опасаются и второй волны коронавируса, указало агентство.

Кроме того, перед выборами президента США, которые пройдут 3 ноября, может усилиться напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем. Это подорвет доверие бизнеса, отметил Bloomberg.

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В качестве примера страны, которая выбрала верную стратегию по борьбе с коронавирусом, во Всемирной организации здравоохранения привели Швецию. Она стала одним из немногих государств, которое отказалось от жестких ограничений. А строгий карантин, по словам спецпосланника ВОЗ Дэвида Набарро, служит «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса.

Так, по данным опрошенных Bloomberg экспертов, шведская экономика больше выиграла в результате отказа властей от жестких ограничительных мер в феврале—мае 2020 года. По оценке эксперта из Capital Economics Дэвида Оксли, снижение ВВП страны ожидается в районе 7%, в то время как экономики других европейских государств показывают падение до 30%.

В то же время число смертей от коронавируса в Швеции в разы больше, чем в соседней Дании. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировали 84,9 тыс. заразившихся COVID-19, умерли 5,8 тыс. человек. В Дании же заболели 18,3 тыс. жителей, скончались 627 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Виктория Полякова, Анастасия Батманова
Теги: коронавирус, мировая экономика
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