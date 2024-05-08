Белоусов сделал прогноз по сроку снижения ключевой ставки

Ключевая ставка в России вернется к уровню 6–7% к 2027 году, а до этого будет сохраняться на повышенном уровне, сказал Белоусов. ЦБ в апреле оставил ставку на уровне 16%

Андрей Белоусов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Повышенная ключевая ставка в России будет сохраняться в ближайшие годы, заявил и.о. первого вице-премьера Андрей Белоусов на Дне национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на выставке-форуме «Россия». Трансляцию выступления вело Минэкономразвития.

«Понятно, что высокая ключевая ставка, которая так или иначе у нас сохранится, мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышена. Где-то в район 6–7% она должна выйти к 2027 году», — сказал Белоусов.

Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля сохранил ключевую ставку в 16% годовых. На таком уровне она находится с декабря 2023 года, когда ее подняли с 15% годовых.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после этого заседания заявила, что базовый сценарий Центробанка подразумевает снижение ключевой ставки со второй половины текущего года, но возможен и ее рост. В своем прогнозе Банк России приводил данные, согласно которым средняя ключевая ставка в 2024 году будет на уровне 15–16%, в 2025 году — 10–12%.

Перед последним заседанием ЦБ РБК составил консенсус-прогноз от аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний по поводу ключевой ставки. Аналитики сочли, что Банк России может перейти к снижению ставки не раньше июля 2024 года, также это может произойти в сентябре-октябре. Полностью не был исключен и вариант сохранения ставки на уровне 16% до конца года или даже ее повышения.