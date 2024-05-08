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Белоусов сделал прогноз по сроку снижения ключевой ставки

Андрей Белоусов: снижение ключевой ставки до 6–7% ожидается к 2027 году
Ключевая ставка в России вернется к уровню 6–7% к 2027 году, а до этого будет сохраняться на повышенном уровне, сказал Белоусов. ЦБ в апреле оставил ставку на уровне 16%
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Повышенная ключевая ставка в России будет сохраняться в ближайшие годы, заявил и.о. первого вице-премьера Андрей Белоусов на Дне национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика» на выставке-форуме «Россия». Трансляцию выступления вело Минэкономразвития.

«Понятно, что высокая ключевая ставка, которая так или иначе у нас сохранится, мы все надеемся, что она будет снижаться вслед за снижением инфляции, тем не менее будет повышена. Где-то в район 6–7% она должна выйти к 2027 году», — сказал Белоусов.

Совет директоров Банка России на заседании 26 апреля сохранил ключевую ставку в 16% годовых. На таком уровне она находится с декабря 2023 года, когда ее подняли с 15% годовых.

Белоусов сделал прогноз по сроку снижения ключевой ставки
Белоусов сделал прогноз по сроку снижения ключевой ставки

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после этого заседания заявила, что базовый сценарий Центробанка подразумевает снижение ключевой ставки со второй половины текущего года, но возможен и ее рост. В своем прогнозе Банк России приводил данные, согласно которым средняя ключевая ставка в 2024 году будет на уровне 15–16%, в 2025 году — 10–12%.

Экономисты оценили сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Перед последним заседанием ЦБ РБК составил консенсус-прогноз от аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний по поводу ключевой ставки. Аналитики сочли, что Банк России может перейти к снижению ставки не раньше июля 2024 года, также это может произойти в сентябре-октябре. Полностью не был исключен и вариант сохранения ставки на уровне 16% до конца года или даже ее повышения.

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Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

и.о. первого вице-премьера России
17 марта 1959 года
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