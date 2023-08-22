Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по ВВП

Путин заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Россия по итогам 2022 года, несмотря на [пессимистичные] прогнозы, вошла в пятерку крупнейших экономик мира», — сказал Путин. Президент привел данные Всемирного банка, согласно которым Россия обогнала Германию по «важнейшему показателю» — объему экономики.

По словам Путина, сейчас темпы роста российской экономики «довольно устойчивы». Рост ВВП во втором квартале 2023 года составил 4,9%, при этом более высокий темп — у отраслей, не связанных с добычей нефти и газа. Показатели промышленного производства увеличились на 6,3%, а обрабатывающего — на 11,3%.

Президент подчеркнул, что важно сохранить динамику в промышленности, поддержать инвестиции в открытие производств, освоение новых технологических решений и создание рабочих мест.

Всемирный банк в начале августа опубликовал данные о ВВП стран мира по паритету покупательной способности. Первые четыре места сохранили Китай ($31,5 трлн), США ($23,1 трлн), Индия ($15,8 трлн) и Япония ($5,6 трлн). Россия же ($5,5 трлн) заняла пятую строчку.

По объему ВВП в номинальном выражении по итогам 2022 года Россия заняла в рейтинге восьмую строчку. Выше нее — США, Китай, Япония, Германия, Индия, Великобритания и Франция.