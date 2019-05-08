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Ferrari $150 (+6,01%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,05%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Минфин смягчил запрет на использование патентов для малого бизнеса
Минфин, который предлагал запретить патенты для малых магазинов при торговле маркируемой продукцией, изменил свои планы после критики бизнеса. Использовать спецрежимы не смогут только магазины, продающие обувь, лекарства и меха
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Минфин скорректировал планы по запрету патентов для малых предприятий, продающих маркированную продукцию: если раньше министерство предлагало забрать у них возможность использовать патенты и Единый налог на вмененный доход (ЕНВД), то после обсуждения с бизнесом частично смягчило свою позицию — от налоговых спецрежимов придется отказаться только магазинам, которые продают меховые изделия, обувь и лекарства. Таковы результаты встречи первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова с представителями бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы Минфина, поступившем в РБК.

Как писал РБК, против законопроекта, разработанного Минфином, выступили «Опора России» (крупнейшая в России ассоциация малого бизнеса) и Ассоциация малоформатной торговли — их руководители написали соответствующие обращения Силуанову. Министерство предлагало лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать ЕНВД и патенты: если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

С помощью ЕНВД и патентов предприятия с небольшим количеством сотрудников и малыми торговыми площадями могут не платить традиционные налоги, а вместо этого выплачивать проценты от потенциально возможного годового дохода, который устанавливают региональные власти. В случае с патентами это 6%, а для ЕНВД — от 7,5 до 15% в зависимости от региона (впрочем, налоговый режим полностью отменят с 2021 года, чтобы он не конкурировал с патентами; в Москве он уже не действует).

Изначально речь шла о запрете при торговле всеми типами маркируемой продукции — в России уже маркируются или вскоре будут маркироваться шубы, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, часть верхней одежды и других предметов гардероба, постельное белье, полотенца, духи, фотокамеры, обувь. По итогам встречи с бизнесом правительство предложит сократить этот список для целей запрета патентов, оставив в нем только меховые изделия, обувь и лекарства, сообщил Минфин. «Это позволит обелить рынок и защитить добросовестных предпринимателей», — отмечает министерство.

Почему именно меха, обувь и лекарства

«Эти категории товаров были определены, во-первых, потому что они не являются сопутствующими и продаются в основном в мономагазинах (торгующих товарами одного вида. — РБК). Другие маркируемые товары часто продаются в магазинах с широким ассортиментом. Соответственно, торговым точкам пришлось бы вести раздельный учет маркируемых и немаркируемых товаров, чтобы применять ЕНВД. В случае с меховыми изделиями, обувью и лекарствами такой проблемы не возникнет», — объясняет свое решение министерство.

Вторая причина — недобросовестная конкуренция «между крупным бизнесом, который уплачивает все налоги, и мелким, который не платит ничего». По оценкам, которые приводит Минфин, именно в торговле обувью, мехами и лекарствами она наиболее высока.

«Сегодняшняя практика применения ЕНВД — очень часто недобросовестная конкуренция со стороны тех, чья деятельность не предполагает законного снижения налоговой нагрузки, но они используют схемы незаконной налоговой оптимизации. Ограничение применения ЕНВД и патентной системы при реализации меховых изделий, обуви и лекарств позволит решить этот вопрос», — заключает министерство.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: патенты, ЕНВД
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