Продовольственная инфляция на Западе упала к уровню февраля 2022 года

Продовольственная инфляция в развитых странах Запада упала с пиковых 16,2% до 5,3% — минимального значения за последние два года. Этому способствуют сниженные цены на энергоресурсы и нормализация цепочек поставок

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Продовольственная инфляция в богатых странах сократилась до самого низкого уровня со времен начала полномасштабного конфликта России с Украиной и введения масштабных санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Статистика касается 38 промышленно развитых стран-членов ОЭСР. Большинство из них входят в Евросоюз, кроме того, членами организации являются США, Австралия, Турция, Колумбия, Канада, Великобритания, Япония, Южная Корея и другие.

Годовой рост цен на продукты в этих странах составил 5,3% по сравнению с 6,2% месяцем ранее, что значительно ниже пиковых 16,2% в ноябре 2022 года. Продовольственные цены резко взлетели в 2022 года из-за подорожания энергоносителей и снижения объемов торговли, вызванных санкциями. Это происходило на фоне масштабных проблем из-за засухи и перебоев в цепочках поставок, которые произошли из-за пандемии коронавируса.



«Цепочки поставок полностью нормализовались, цены на газ упали до уровня, который исторически считается более нормальным, а экспорт зерна с Украины возобновился через Черноморский коридор», — указал Томаш Виеладек, экономист инвесткомпании T Rowe Price. Он предположил, что теперь глобальная продовольственная дезинфляция продолжится.

По последним оценкам Евростата, в еврозоне годовой уровень продовольственной инфляции достиг 2,7% в марте. Этот показатель впервые опустился ниже уровня 3% с ноября 2021 года.

Европейскому ЦБ теперь предстоит решить, считать ли это «последним вздохом инфляционного монстра» перед достижением целевого показателя в 2%, отмечал Bloomberg.

В России в феврале 2024 года цены на продовольственные товары были выше, чем год назад, на 7,66% (в январе — на 7,67%), следует из статистики ЦБ. К концу 2023-го инфляционные ожидания россиян достигли максимума с марта 2022 года — 14,2%. По расчетам Центробанка, годовая инфляция в России достигнет пика весной—летом этого года, а затем вернется к целевому показателю 4%.