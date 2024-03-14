ЦБ спрогнозировал, когда в России пройдет пик инфляции

Пик годовой инфляции ожидается в конце весны — начале лета, это будет связано с эффектом низкой базы, поскольку год назад рост цен значительно замедлился, сообщили в ЦБ. В феврале регулятор выявил инфляцию 7,69% год к году

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Максимальные показатели годовой инфляции в России могут проявиться во втором квартале 2024 года, заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган, передает корреспондент «РБК Новосибирск».

«Это произойдет в силу эффектов базы, потому что весной прошлого года месячные показатели были достаточно низкие, поэтому год к году инфляция может быть чуть выше текущей», — пояснил Ганган на коммуникационной сессии «Актуальные вопросы ДКП Банка России».

Представитель ЦБ отметил, что показатель годовой инфляции в условиях волатильности «бывает не очень показателен». Нынешние инфляционные тенденции, складывающиеся в экономике, соответствуют базовому прогнозу ЦБ. Сейчас можно констатировать, сказал он, что текущие темпы роста цен прошли свой максимум, который наблюдался осенью, и замедлились, но все еще выше целевого показателя.

Ключевая ставка 16% помогает эффективно сдерживать инфляцию, отметил Ганган, а денежно-кредитная политика Центробанка способствует стабилизации курса рубля. «В ближайшие три года средняя ключевая — это не 16%, это около 10%, даже меньше», — оценил он.

Целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%. В феврале 2024 года рост ускорился до 7,69% год к году, это максимальный показатель за последний год. А пик инфляции регулятор зафиксировал в апреле 2022-го — 17,83%.

Больше всего в 2023 году подорожали яйца (61,35%), в лидерах по итогам года также оказались помидоры (51,1%), груши (48,3%), виноград (48,2%) и бананы (46,9%). Всего потребительские цены в России выросли на 7,42% за прошлый год, в среднем за 12 месяцев инфляция составила 5,87%.

Инфляция 7,4% — это вызов, сказал в январе президент России Владимир Путин.