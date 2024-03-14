 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

ЦБ спрогнозировал, когда в России пройдет пик инфляции

ЦБ: пик годовой инфляции в России произойдет во втором квартале 2024 года
Пик годовой инфляции ожидается в конце весны — начале лета, это будет связано с эффектом низкой базы, поскольку год назад рост цен значительно замедлился, сообщили в ЦБ. В феврале регулятор выявил инфляцию 7,69% год к году
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Максимальные показатели годовой инфляции в России могут проявиться во втором квартале 2024 года, заявил замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган, передает корреспондент «РБК Новосибирск».

«Это произойдет в силу эффектов базы, потому что весной прошлого года месячные показатели были достаточно низкие, поэтому год к году инфляция может быть чуть выше текущей», — пояснил Ганган на коммуникационной сессии «Актуальные вопросы ДКП Банка России».

Представитель ЦБ отметил, что показатель годовой инфляции в условиях волатильности «бывает не очень показателен». Нынешние инфляционные тенденции, складывающиеся в экономике, соответствуют базовому прогнозу ЦБ. Сейчас можно констатировать, сказал он, что текущие темпы роста цен прошли свой максимум, который наблюдался осенью, и замедлились, но все еще выше целевого показателя.

Ключевая ставка 16% помогает эффективно сдерживать инфляцию, отметил Ганган, а денежно-кредитная политика Центробанка способствует стабилизации курса рубля. «В ближайшие три года средняя ключевая — это не 16%, это около 10%, даже меньше», — оценил он.

В экономике ЕС заметили «последний вздох инфляционного монстра»
Экономика
Фото:Hannelore Foerster / Getty Images

Целевой показатель ЦБ по инфляции — 4%. В феврале 2024 года рост ускорился до 7,69% год к году, это максимальный показатель за последний год. А пик инфляции регулятор зафиксировал в апреле 2022-го — 17,83%.

Больше всего в 2023 году подорожали яйца (61,35%), в лидерах по итогам года также оказались помидоры (51,1%), груши (48,3%), виноград (48,2%) и бананы (46,9%). Всего потребительские цены в России выросли на 7,42% за прошлый год, в среднем за 12 месяцев инфляция составила 5,87%.

Читайте на РБК Pro
Почему Вашингтон не может разорвать отношения с Пекином — The Economist
Как юристы поверили искусственному интеллекту и лишились репутации
Китайские банки останавливают платежи из России: что делать бизнесу
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год

Инфляция 7,4% — это вызов, сказал в январе президент России Владимир Путин.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Центробанк Инфляция
Материалы по теме
Росстат оценил инфляцию и самые подорожавшие категории товаров за год
Экономика
Эксперты ВШЭ оценили влияние падающего рубля на рост цен
Экономика
Экономисты предрекли второй «китайский шок»
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Контроль над информацией с дорожных камер предложили передать МВД Общество, 10:13
Умерла руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина Общество, 10:11
Адвокаты Квинси Промеса прокомментировали его арест в ОАЭ Спорт, 10:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:06
Как юристы поверили искусственному интеллекту и лишились репутации Pro, 10:03
Глава МАГАТЭ не увидел условий для применения ядерного оружия на Украине Политика, 10:02
Эксперты назвали районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки Недвижимость, 10:00
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Пять привлекательных способов купить квартиру РБК и ПИК, 09:50
Почему Вашингтон не может разорвать отношения с Пекином — The Economist Pro, 09:48
Город Грайворон в Белгородской области попал под обстрел Политика, 09:45
ЦБ спрогнозировал, когда в России пройдет пик инфляции Экономика, 09:39
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме Общество, 09:30
Трамп назвал несправедливыми расходы Европы на помощь Украине Политика, 09:26
Группа «Элемент» запланировала привлечь в 2024 году на IPO до ₽15 млрд Инвестиции, 09:13