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ЦБ спрогнозировал сроки пика инфляции

Зампред ЦБ Заботкин: пик годовой инфляции придется на весну-лето 2024 года
В России темпы роста цен проходят сейчас максимальную точку, тогда как годовая инфляция будет на пике весной-летом 2024 года, заявил зампред Центробанка Заботкин
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В России годовая инфляция достигнет пика весной-летом 2024 года. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

«Показатель годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена где-то там весной-летом», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, сейчас темпы роста цен проходят максимальную точку, и в последующие месяцы они будут замедляться вместе с темпами роста внутреннего спроса с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

Инфляция в России, согласно прогнозу ЦБ, в 2023 году составит 6–7%, в 2024 году вернется к цели в 4%.

Заботкин добавил, что Банк России оценит целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки, «исходя из обновления прогноза».

В начале октября Минэкономразвития сообщило, что в России годовая инфляция достигла 5,94%. На туристические услуги за неделю с 26 сентября по 2 октября цены выросли на 1,26% за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы.

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В сегменте продовольственных товаров, за исключением плодоовощной продукции, рост цен замедлился до 0,26%. К началу октября подорожали макароны, крупы и яйца.

Что касается сегмента непродовольственных товаров, то рост цен замедлился до 0,08% при снижении цен на бензин (-0,43%) и дизельное топливо (-0,15%).

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