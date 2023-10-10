ЦБ спрогнозировал сроки пика инфляции
В России годовая инфляция достигнет пика весной-летом 2024 года. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.
«Показатель годовой инфляции, наверное, максимальная точка будет пройдена где-то там весной-летом», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, сейчас темпы роста цен проходят максимальную точку, и в последующие месяцы они будут замедляться вместе с темпами роста внутреннего спроса с учетом проводимой денежно-кредитной политики.
Инфляция в России, согласно прогнозу ЦБ, в 2023 году составит 6–7%, в 2024 году вернется к цели в 4%.
Заботкин добавил, что Банк России оценит целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки, «исходя из обновления прогноза».
В начале октября Минэкономразвития сообщило, что в России годовая инфляция достигла 5,94%. На туристические услуги за неделю с 26 сентября по 2 октября цены выросли на 1,26% за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы.
В сегменте продовольственных товаров, за исключением плодоовощной продукции, рост цен замедлился до 0,26%. К началу октября подорожали макароны, крупы и яйца.
Что касается сегмента непродовольственных товаров, то рост цен замедлился до 0,08% при снижении цен на бензин (-0,43%) и дизельное топливо (-0,15%).
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