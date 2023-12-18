 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Инфляционные ожидания населения достигли максимума с марта 2022 года

ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 14,2%, максимума с марта 2022 года
В декабре инфляционные ожидания населения резко выросли и достигли максимума с весны 2022 года, следует из данных опроса россиян. Также существенно ухудшилась оценка наблюдаемой инфляции
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Инфляционные ожидания населения в декабре достигли 14,2%, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу Банка России. Эти данные показывают, на сколько, по мнению участников опроса, вырастут цены в ближайшие 12 месяцев.

По сравнению с ноябрем инфляционные ожидания населения увеличились сразу на 2 п.п. — с 12,2 до 14,2%, следует из данных опроса. Это максимальное значение с марта 2022 года, когда инфляционные ожидания находились на пике и достигали 18,3%. Исторический максимум по этому показателю был зафиксирован в декабре 2010 года, тогда респонденты ожидали, что в ближайшие 12 месяцев инфляция составит 18,7%.

Выросла и оценка наблюдаемой инфляции — с 15,1% в ноябре 2023 года, до 17% в декабре, следует из данных опроса. Это значение является максимальным с ноября 2022 года. Пика оценка текущей инфляции достигала в мае 2022 года, тогда респонденты оценивали динамику роста цен за последние 12 месяцев в 25,1%.

Банк России повысил ключевую ставку в пятый раз подряд
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее Банк России обратил внимание на рост инфляционных ожидания населения, принимая решение о повышении ключевой ставки с 15 до 16% годовых. «Сильный спрос подпитывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан. В ноябре ожидания населения по инфляции выросли. Ценовые ожидания предприятий остаются на максимальных уровнях уже несколько месяцев», — констатировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По итогам ноября 2023 года инфляция составила 7,5%, сообщал Росстат. Это совпадает с верхней границей прогноза Банка России и прогнозом Минэкономразвития на 2024 год. Аналитики, которых ЦБ опрашивал в начале декабря, полагают, что по итогам года цены вырастут на 7,6%. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся 14 декабря, допустил, что к концу года рост цен может ускориться до 8%.

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Банк России Инфляция
Материалы по теме
В правительстве утвердили условие роста цен на связь выше инфляции
Технологии и медиа
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции в России
Экономика
Силуанов предупредил о разгоне инфляции без повышения ставки
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Богомаз сообщил об обстреле брянского села Сопычи Политика, 18:53
Рыбопромышленники «отбились» от запрета импорта рыбы с Фарерских островов Бизнес, 18:53
Акции АЛРОСА слабо отреагировали на санкции ЕС против российских алмазов Инвестиции, 18:45
Инфляционные ожидания населения достигли максимума с марта 2022 года Финансы, 18:44
Эрдоган подарил Орбану электрокар и получил в ответ коня Политика, 18:43
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 18:31
ГЧП в малых городах: почему оно не работает и можно ли это исправить Отрасли, 18:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Польские дальнобойщики снова заблокировали КПП на границе с Украиной Политика, 18:24
Как соблюдать требования регулятора в кибербезопасности в разных отраслях Отрасли, 18:23
Три технологии, способные изменить экономику и жизнь Тренды, 18:19
Винер обжалует в CAS решение об отстранении на два года Спорт, 18:19
ЕС утвердил новый пакет санкций против России Политика, 18:11
В Минэке ответили на заявления о заморозке инвестпроектов из-за пошлин Экономика, 18:09
ПСБ и фонд «Защитники Отечества» выдали первые совместные платежные карты Пресс-релиз, 18:08