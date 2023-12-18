Инфляционные ожидания населения достигли максимума с марта 2022 года

В декабре инфляционные ожидания населения резко выросли и достигли максимума с весны 2022 года, следует из данных опроса россиян. Также существенно ухудшилась оценка наблюдаемой инфляции

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Инфляционные ожидания населения в декабре достигли 14,2%, следует из данных опроса «инФОМ», который проводится по заказу Банка России. Эти данные показывают, на сколько, по мнению участников опроса, вырастут цены в ближайшие 12 месяцев.

По сравнению с ноябрем инфляционные ожидания населения увеличились сразу на 2 п.п. — с 12,2 до 14,2%, следует из данных опроса. Это максимальное значение с марта 2022 года, когда инфляционные ожидания находились на пике и достигали 18,3%. Исторический максимум по этому показателю был зафиксирован в декабре 2010 года, тогда респонденты ожидали, что в ближайшие 12 месяцев инфляция составит 18,7%.

Выросла и оценка наблюдаемой инфляции — с 15,1% в ноябре 2023 года, до 17% в декабре, следует из данных опроса. Это значение является максимальным с ноября 2022 года. Пика оценка текущей инфляции достигала в мае 2022 года, тогда респонденты оценивали динамику роста цен за последние 12 месяцев в 25,1%.

Ранее Банк России обратил внимание на рост инфляционных ожидания населения, принимая решение о повышении ключевой ставки с 15 до 16% годовых. «Сильный спрос подпитывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан. В ноябре ожидания населения по инфляции выросли. Ценовые ожидания предприятий остаются на максимальных уровнях уже несколько месяцев», — констатировала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По итогам ноября 2023 года инфляция составила 7,5%, сообщал Росстат. Это совпадает с верхней границей прогноза Банка России и прогнозом Минэкономразвития на 2024 год. Аналитики, которых ЦБ опрашивал в начале декабря, полагают, что по итогам года цены вырастут на 7,6%. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, состоявшейся 14 декабря, допустил, что к концу года рост цен может ускориться до 8%.