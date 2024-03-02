В экономике ЕС заметили «последний вздох инфляционного монстра»

Инфляция в Евросоюзе продолжает снижаться, достигнув 2,6% после пиковых 10,6 полтора года назад. Воодушевленные экономисты предрекают «поворотный момент» для Европейского центробанка

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Уровень инфляции в экономике Евросоюза стабильно снижается — в феврале он опустился до 2,6%. Это несколько больше, чем ожидалось, но эксперты предполагают, что вскоре ситуация улучшится еще сильнее, сообщает Bloomberg.

Динамика видна на примере четырех крупнейших экономик ЕС: в случае с Германией (2,7% по результатам февраля), Францией (2,9%) и Испанией (2,8%) инфляция заметно замедляется, а в Италии инфляция опустилась существенно ниже целевых для европейских стран 2% — 0,8%.

Как пишет агентство, Европейскому центробанку (ЕЦБ) предстоит определиться, считать ли небольшое отклонение от плана угрозой или «последним вздохом инфляционного монстра» перед достижением целевого показателя в 2%. Опрошенные эксперты воодушевлены и ожидают «поворотного момента» в финансовой политике регулятора после публикации 7 марта макроэкономического прогноза на год.

Инфляция в Евросоюзе начала расти с начала 2021 года, летом превысила целевой показатель, еще сильнее подскочила после введения масштабных санкций против России и достигла пика в октябре 2022 года — 10,6%. Причем инфляция в энергетическом секторе достигала 41,5%, что привело к продовольственной инфляции. С тех пор уровень инфляции в Европе падал, энергетическая инфляция не только стабилизировалась, но и стала отрицательной: минус 6,3% в январе 2024 года. Общий показатель инфляции в январе составил 2,8%. ЕЦБ ожидает, что 2% экономики достигнут примерно к середине 2025 года.

Все ингредиенты для достижения 2% инфляции в Евросоюзе уже есть, по некоторым прогнозам, этого получится достичь к 2026 году, не хватает только достаточного доверия к этой оценке, указала экономист Bank of America Эвелин Херрманн.

Снижение инфляции за последний год в значительной степени связано с замедлением инфляции в энергетики. Это, в свою очередь, связано с эффектом высокой базы. Кроме того, процессу дефляции способствовало ужесточение денежно-кредитной политики, пояснили в регуляторе. «Мы ожидаем дальнейшего снижения в ближайшие месяцы, и это то, что необходимо увидеть совету управляющих, прежде чем снижать процентные ставки», — оценивают экономисты Bloomberg.

Росстат пока не опубликовал показатель инфляции в российской экономике за февраль, в январе он достиг 0,86% за месяц и 7,44% по сравнению с январем 2023-го. Всего по итогам прошлого года инфляция в России составила 7,4%. Это является вызовом, сказал президент Владимир Путин.

К концу 2023-го инфляционные ожидания россиян достигли максимума с марта 2022 года — 14,2%. По расчетам Центробанка, годовая инфляция в России достигнет пика весной—летом этого года, а затем вернется к целевому показателю 4%.