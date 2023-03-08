Reuters увидел подрыв «господства доллара» из-за санкций против России

Агентство указало, что санкции США привели к тому, что Россия стала получать оплату за свою нефть в других валютах. Например, с Индией это рубли и дирхамы. Параллельно Москва кратно увеличила поставки в эту страну

Фото: Amit Dave / Reuters

Россия и Индия проводят нефтяные сделки в недолларовых валютах, в том числе в рублях и дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили источники Reuters в нефтяной и банковской сферах.

Они отметили, что за последние три месяца сумма сделок составила несколько сотен миллионов долларов. Это время совпадает с периодом введения Западом эмбарго на морские поставки российской нефти и установлением на нее потолка цен.

Из данных фактов агентство делает вывод, что господство доллара в мире начинает слабеть, а переход на другие валюты — напротив, упрочняться.

«Международные санкции США в отношении России начали подрывать присутствовавшее десятилетиями господство доллара в международной торговле нефтью, поскольку большинство сделок с Индией, основным для России рынком сбыта поставляемой морем нефти, были заключены в других валютах», — говорится в материале.

Агентство отмечает со ссылкой на источники, что трейдеры из Дубая и российские энергокомпании добиваются продажи не в долларах некоторых нишевых сортов нефти из России, поскольку те в последнее время продавались выше установленной Западом предельной цены — $60 за баррель.

Однако торговлю в дирхамах ОАЭ может осложнить введение западных санкций против МТС Банка, который в начале года зарегистрировал там филиал. По данным источников Reuters, этот банк предоставлял услуги для сделок с Дели. Однако, указали собеседники агентства, недолларовые сделки поддержали также три индийских банка.

Сейчас Индия считается третьей в мире страной — импортером нефти, а Россия — одним из ее ведущих поставщиков, сообщает агентство. По информации базы данных VesselsValue, которую приводит Reuters, поставки нефти из России в Индию по сравнению с 2021-м в прошлом году выросли примерно в пять раз. Среди крупных поставщиков Дели также указаны Ирак, Йемен, Саудовская Аравия.

В России о необходимости дедолларизации заговорили еще до прошлого года. В 2018-м президент Владимир Путин отмечал, что экономику нужно отвязать от американской валюты для «повышения нашего экономического суверенитета». В прошлом году он заявил, что этот «неизбежный» процесс уже идет.