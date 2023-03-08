Bloomberg: Казахстан «изо всех сил» ищет нефть для экспорта в ЕС в обход России

Bloomberg узнал о поиске Казахстаном нефти для экспорта в обход России

Поставки нефти из Казахстана в Европу резко сократились после аварий на производстве, компании срочно ищут дополнительные объемы для экспорта и с подозрением относятся к российскому трубопроводу «Дружба», пишет агентство

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Производители нефти в Казахстане прилагают большие усилия для увеличения поставок в европейские страны, для снижения их зависимости от России, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников агентства, казахские компании также настороженно относятся к поставкам через трубопровод «Дружба» из-за возможности увеличить свою прибыль, обращаясь к иным путям для экспорта.

Казахстан не имеет прямого выхода к мировому океану, экспорт традиционно шел через российскую территорию, по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. Поставки через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» начались в конце февраля этого года.

Нефтяной оператор Казахстана «КазТрансОйл» отчитывался, что в первом квартале 2023 года Германия должна импортировать 40 тыс. т казахстанской нефти через трубопроводы, что почти на 90% меньше запланированного изначально.

Согласно данным властей, добыча нефти в Казахстане сокращалась примерно на 100 тыс. баррелей ежедневно с конца февраля.Объем добычи ненадолго восстановился после завершения незапланированных ремонтных работ на месторождении в Тенгизе, но вскоре снова снизился. В операторе месторождения «Тенгизшевройл» сообщили, что сокращение добычи произошло из-за выведения из строя еще одной производственной линии.

Германия прежде была крупнейшим покупателем российской нефти по «Дружбе», но к концу 2022 года прекратила поставки, также резко сократили импорт и в Польше. Этим странам понадобились альтернативные поставщики, указывает Bloomberg.

Европейским покупателям казахской нефти трубопровод «Дружба» удобен благодаря тому, что получаемые по нему объемы химически аналогичны российской марке топлива Urals. Поступающее в трубопроводную систему сырье смешивается для получения единого экспортного образца, поясняет агентство, а потому единственное отличие для покупателей в Германии будет заключаться в получателе платежа.

По данным Reuters, Казахстан за прошлый год нарастил поставки нефти в обход России. По подсчетам агентства, всего в обход России было экспортировано 1,8 млн т нефти (36 тыс. баррелей в сутки), показатель увеличился на 638 тыс. т по сравнению с 2021 годом. Дисквалифицировать поставки поручил летом прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



