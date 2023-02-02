Reuters оценил рост поставок нефти из Казахстана в обход России

Казахстан, традиционно зависящий в вопросе экспорта нефти от трубопроводной сети в России, в 2022 году сократил прокачку через российскую территорию. Частично это связано с авариями, частично — с требованием президента Токаева

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Казахстан в прошлом году увеличил экспорт нефти в обход России, подсчитал Reuters. Большая часть казахстанской нефти, идущей не по российской территории, импортировалась в Китай.

Казахстан не имеет выхода к мировому океану, и экспорт нефти из страны традиционно шел через российскую территорию, по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска.

Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и казахстанский «КазМунайГаз» (19%). По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью 1511 км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

Поставки через КТК в прошлом году составили более 80% от общего объема поставок нефти из Казахстана, подсчитал Reuters. Но они сократились на 1%, до 51,99 млн т. По маршрутам в обход России 1,26 млн т было доставлено в Китай, 214 тыс. т — отправлено через грузинский порт Батуми, 141 тыс. т — на нефтеперерабатывающий завод в Баку, 109 тыс. т — в трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан и 80 тыс. т — в Узбекистан. По подсчетам агентства, всего в обход России было экспортировано 1,8 млн т нефти (36 тыс. барр. в сутки), показатель увеличился на 638 тыс. т по сравнению с 2021 годом.

Подсчеты Reuters подтверждают данные макроэкономического обзора Казахстана, подготовленного Центром исследований прикладной экономики (AERC). Казахстан в 2022 году отправил по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) на 1,7% меньше нефти, чем годом ранее, говорится в документе. Всего Казахстан в прошлом году экспортировал 64,8 млн т нефти, из которых на долю КТК пришлось 81,2%.



КТК в прошлом году столкнулся с рядом проблем. В марте произошло повреждение шлангов двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) в Новороссийске, которые позволяют загружать нефть в танкеры на значительном расстоянии от берега. В конце апреля оборудование отремонтировали, но суд в Новороссийске постановил приостановить деятельность КТК на 30 суток из-за экологических нарушений на его производственных объектах.

На фоне запрета и судебного процесса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал диверсифицировать экспортные поставки нефти. Он поручил «КазМунайГазу» проработать использование Транскаспийского маршрута для экспорта нефти и увеличить мощности нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь. Через четыре дня после этого Краснодарский краевой суд изменил решение о приостановке на штраф в размере 200 тыс. руб.