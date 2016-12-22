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Рогозин сообщил о создании штаба для работы оборонки под санкциями
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Рогозин сообщил о создании штаба для работы оборонки под санкциями
Война санкций, 08 янв, 14:14
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Рогозин сообщил о создании штаба для работы оборонки под санкциями
По словам вице-премьера, штаб должен будет помочь обеспечить исполнение гособоронзаказа «в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США»
Дмитрий Рогозин (Фото: Дмитрий Кандинский / ТАСС)

В России создан оперативный штаб, задачей которого станет «обеспечение устойчивого развития» оборонно-промышленного комплекса страны и стабильного исполнения государственного оборонного заказа «в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США», сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Штаб, по словам Рогозина, сформирован в составе коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), созданной в 2014 году «в целях реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности».

Главой комиссии является непосредственно президент России Владимир Путин, Рогозин же числится в ней заместителем руководителя и главой коллегии. Вновь созданный штаб возглавит зампред коллегии, вице-президент Лиги содействия оборонным предприятиям Олег Бочкарев.

В октябре 2017 года Государственный департамент США опубликовал список из 39 российских оборонных компаний и разведывательных структур, совершать с которыми «существенные сделки» с конца января 2018 года будет запрещено не только американским компаниям, но также компаниям из других стран. Заключение таких сделок станет поводом для введения санкций против контрагентов российских оборонных предприятий — от ограничения на доступ к кредитам до запрета на въезд топ-менеджеров в США.

В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о проработке вариантов действий на случай возможного продолжения санкций, но уточнять подробности он отказался. «Было бы неправильно все эти меры по хеджированию рисков публичить и раскрывать», — заметил Песков.

Глава «Ростеха» не поверил в возможность дожить до отмены санкций
Бизнес

Позднее глава попавшей в список Госдепа госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал новые санкции «конкретным примером недобросовестной конкуренции» и попыткой выдавить с мировых рынков российское оружие, которое «по цене более дешевое, а по качеству не уступает аналогам из Америки или Европы, а зачастую и превосходит».

Сам Чемезов, по его словам, до отмены санкций дожить не рассчитывает.

В начале января 2018 года первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев сообщил, что банк уведомил предприятия российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций.

Комментируя заявление банкира, Рогозин заявил, что у Альфа-банка и не было разрешения работать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Рогозин , ОПК , ВПК , Санкции
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