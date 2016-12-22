Рогозин ответил на «отказ» Альфа-банка работать с оборонкой

Альфа-банк не имел разрешения работать со средствами гособоронзаказа, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Так он ответил на отказ кредитной организации продолжить обслуживание оборонных предприятий из-за санкций

Дмитрий Рогозин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Twitter написал, что у Альфа-банка не было разрешения работать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, кредитная организация действительно запрашивала соответствующее разрешение, но получила в итоге отказ.

Так он прокомментировал заявление первого заместителя председателя совета директоров Альфа-банка Олега Сысуева, который в разговоре с радиостанцией «Эхо Москвы» сказал, что финансовая организация уведомила предприятия российского оборонного комплекса о том, что не будет их обслуживать из-за западных санкций. При этом он подчеркнул, что банк не собирается одновременно порвать отношения со всеми предприятиями.

В середине декабря РБК со ссылкой на источники писал, что с сайта Центробанка пропал список уполномоченных банков, которые работают с предприятиями гособоронзаказа. Такой перечень до декабря регулятор публиковал ежемесячно. По состоянию на 1 ноября в число таких банков входили Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», банк «Россия», Газпромбанк, Новикомбанк и ВБРР.