Медведев назвал единственный способ решить спор России и Украины по газу

По мнению премьера, в этом вопросе необходимо достигнуть «нулевого варианта», тогда Киев сможет получать газ по более низкой стоимости

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телепрограмме «Вести в субботу» назвал единственный вариант, при котором Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — заявил он.

По словам Медведева, нравится ли Киеву это выражение или нет, но обе стороны должны прийти к обоюдовыгодному решению.

О схеме с «обнулением претензий» в ноябре заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак, после чего «Газпром» направил «Нафтогазу» соответствующее предложение. В нем говорилось, что для продления действующего договора «Газпром» счел необходимым, в частности, отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить все судебные разбирательства.

Премьер напомнил, что по реверсу Киев получает российский же газ, но гораздо дороже, чем мог бы получать напрямую. «Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже, но для этого нужно договориться», — заключил глава правительства.