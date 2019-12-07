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Политика ,  
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Медведев назвал единственный способ решить спор России и Украины по газу
По мнению премьера, в этом вопросе необходимо достигнуть «нулевого варианта», тогда Киев сможет получать газ по более низкой стоимости
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телепрограмме «Вести в субботу» назвал единственный вариант, при котором Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту», — заявил он.

По словам Медведева, нравится ли Киеву это выражение или нет, но обе стороны должны прийти к обоюдовыгодному решению.

О схеме с «обнулением претензий» в ноябре заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак, после чего «Газпром» направил «Нафтогазу» соответствующее предложение. В нем говорилось, что для продления действующего договора «Газпром» счел необходимым, в частности, отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратить все судебные разбирательства.

Премьер напомнил, что по реверсу Киев получает российский же газ, но гораздо дороже, чем мог бы получать напрямую. «Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже, но для этого нужно договориться», — заключил глава правительства.

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В настоящее время стороны ведут переговоры о судьбе транзита российского газа в Европу через Украину. Текущий контракт на транзит истекает с наступлением Нового года. Прямые поставки газа «Газпрома» на Украину были прекращены в ноябре 2015 года — Киев покупает газ у европейских трейдеров, в том числе по реверсным схемам (поставляется по газопроводу в Европу в обратном направлении).

В конце октября представители России, Украины и Европейского союза провели консультации по данному вопросу. Новак говорил, что Москва сделала Киеву пакетное предложение.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Украина, газ, Дмитрий Медведев
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