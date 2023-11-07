Минэнерго США увидело угрозу нацбезопасности в российском ядерном топливе

Белый дом запросил у конгресса США $2,16 млрд на стимулирование американских компаний к наращиванию мощностей по обогащению урана. Власти считают, что зависимость от российского ядерного топлива угрожает нацбезопасности страны

Контейнеры с обедненным гексафторидом урана (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и целям в области климата. Об этом помощник министра по ядерной энергетике США Кэтрин Хафф заявила в интервью The Financial Times (FT).

По ее словам, около 20% ядерного топлива, которое используют в Штатах, поставляется по контрактам из России. Хафф отметила, что Москва контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению урана и много лет «работала над подрывом цепочки ядерных поставок США», выбрасывая дешевую продукцию из обогащенного урана на мировые рынки.

«Действительно важно, чтобы мы избавились от нашей зависимости, особенно от России. <...> Это действительно важно для национальной безопасности, для климата, для нашей энергетической независимости», — подчеркнула помощник главы Минэнерго США.

Хафф добавила, что администрация президента США Джо Байдена запросила у конгресса дополнительно $2,16 млрд на поддержку стратегии стимулирования американских компаний к наращиванию мощностей по обогащению и конверсии урана.

По ее словам, этот план сделает американское Минэнерго долгосрочным покупателем последней инстанции для компаний, которые должны обеспечить поставки топлива для расширяющегося будущего парка ядерных реакторов. При этом успех инвестиций будет зависеть от введения долгосрочных ограничений на российские ядерные продукты и услуги, подчеркнула Хафф.

«В прошлом мы видели, что сброс дешевой российской продукции, обогащенной ураном, действительно повредил нашему топливному циклу и привел нас туда, где мы находимся сегодня», — сказала она.

На рынке обогащенного ядерного топлива доминирует «Росатом». Лишь «небольшая горстка» западных поставщиков, включая французскую Orano и Urenco, владеет мощностями по обогащению урана в Германии, Нидерландах, Великобритании.

При этом дочерняя компания «Росатома» Tenex единственная в мире осуществляет коммерческие продажи нового вида топлива под названием Haleu. Это низкообогащенный (до 5–20%) уран высокого качества, который может использоваться для питания нового поколения небольших, более эффективных реакторов, пишет FT.

На фоне начавшейся на Украине российской спецоперации цены на уран резко выросли. Так, среднегодовая спотовая стоимость фунта закиси-окиси U3O9 (природный уран) в прошлом году увеличилась на 41% ($49,81), а цена в долгосрочных контрактах — на 35% ($49,75).

В середине июня The New York Times писала, что США продолжают закупать у Москвы обогащенный уран, несмотря на стремление разорвать экономические связи с Россией, из риска приостановки работы американских АЭС. Компании в США платят около $1 млрд за российское топливо, писала газета.

В истекшем первом полугодии Вашингтон закупил у Москвы 416 т урана на $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля России в американском урановом импорте — до 32%.