США в 2023 году вдвое нарастили закупку урана у России, до 416 т

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

США в первом полугодии закупили у России 416 т урана, что более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и максимум с 2005 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.

Вашингтон заплатил Москве за поставленный уран $696,5 млн, что стало максимальным значением с 2002 года. За год стоимость поставок увеличилась в 2,5 раза, а доля выросла до 32%.

Россия поставляет в США топливо с обогащением по урану-235. В анализе также учитываются данные по импорту природного и обедненного урана, которые США закупают у других стран.

Так, США на 28% нарастили закупки урана у Великобритании, заплатив $383,1 млн. Наибольший прирост поставок пришелся на Францию, которая ввезла на американский рынок уран на $319 млн против $1,9 млн в 2022 году. В пятерку крупнейших поставщиков также вошли Германия ($277 млн) и Канада ($247,5 млн).

В середине июня NYT писала, что Вашингтон продолжает закупать у Москвы обогащенный уран, несмотря на стремление США разорвать экономические связи с Россией из-за спецоперации на Украине,

По данным издания, американские компании платят около $1 млрд за российское топливо, на основе которого вырабатывается более половины безэмиссионной энергии США.

Примерно треть обогащенного урана, используемого в Соединенных Штатах, импортируется из России, остальное — из европейских стран, отмечает газета. Чтобы начать конкурировать с российским «Росатомом» в производстве урана, Штатам потребуется более десяти лет. Зависимость делает американские АЭС уязвимыми при прекращении Россией продаж урана, заключила NYT.