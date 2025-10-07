ФАС проверит рост цен на бензин в трех регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценивает ситуацию с ростом цен на АЗС в Курской области, Крыму и Краснодарском крае, заявил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах Всероссийской тарифной конференции, его цитирует ТАСС.
Ранее ФАС выдала несколько предупреждений из-за роста цен на АЗС. Отвечая на вопрос, готовятся ли еще подобные предупреждения, Шаскольский заявил: «Возможно, будут».
В сентябре в ряде российских регионов возникли проблемы с нехваткой топлива. В конце сентября на территории Крыма ввели ограничение на объем продажи топлива — не более 30 л в одни руки. Позже лимит снизили до 20 л.
Как говорил глава региона Сергей Аксенов, перебои с топливом возникли в связи со снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
На прошлой неделе Курский губернатор Александр Хинштейн обратился в ФАС из-за ситуации с ценами на бензин и на фоне очередей на АЗС.
Власти Кубани заявляли, что ситуация с поставками топлива находится под контролем, а возможные ограничения на отдельных АЗС носят временный характер и связаны с логистикой.
В начале октября прокуратура Хабаровского края организовала проверку в связи с перебоями поставки топлива в трех районах региона. В краевом министерстве энергетики пояснили, что ситуация связана с колебаниями биржевых цен на топливо. Губернатор Дмитрий Демешин заявил, что необходимо наладить прямые поставки «минуя биржу».
В конце сентября правительство продлило до конца года ранее введенный запрет на экспорт бензина.
