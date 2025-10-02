 Перейти к основному контенту
Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Курской области направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) «срочное обращение» для контроля цен на бензин, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Мы направили срочное обращение в ФАС для контроля цен. Федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации», — написал он.

По словам Хинштейна, «очереди действительно есть». Как сообщили губернатору в «Роснефти», поставки продолжают поступать и увеличены, ограничений на заправках этой сети по литражу нет. У других сетей есть «некоторые сложности» с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объемов топлива, написал Хинштейн.

Губернатор поручил врио председателя правительства Курской области Александру Чепику лично оценить ситуацию на заправках. «Рассчитываю на сознательность людей — искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита», — написал Хинштейн.

Материал дополняется

