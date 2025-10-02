Хинштейн направил срочное обращение в ФАС для контроля цен на бензин
Власти Курской области направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) «срочное обращение» для контроля цен на бензин, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Мы направили срочное обращение в ФАС для контроля цен. Федеральным центром принимаются необходимые меры по урегулированию ситуации», — написал он.
По словам Хинштейна, «очереди действительно есть». Как сообщили губернатору в «Роснефти», поставки продолжают поступать и увеличены, ограничений на заправках этой сети по литражу нет. У других сетей есть «некоторые сложности» с обеспечением, они ожидают поступления дополнительных объемов топлива, написал Хинштейн.
Губернатор поручил врио председателя правительства Курской области Александру Чепику лично оценить ситуацию на заправках. «Рассчитываю на сознательность людей — искусственный ажиотаж приводит к дополнительной нагрузке на заправки и провоцирует рост дефицита», — написал Хинштейн.
Материал дополняется
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов