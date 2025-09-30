 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Правительство продлило до конца 2025 года временный запрет на экспорт бензина, он касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале кабмина.

Также введен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. В сообщении отмечается, что запрет не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива.

Мера была введена в конце июля, в конце августа правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до 30 сентября 2025 года, а для непроизводителей — до 31 октября. Запрет был установлен на фоне роста цен на это топливо. Ранее он распространялся только на трейдеров, нефтебазы и мелкие НПЗ (с объемом производства менее 1 млн т в год).

О планах продлить запрет на экспорт топлива до конца года 25 сентября сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, мера позволит дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами.

Аксенов назвал сроки устранения перебоев с топливом в Крыму
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В сентябре биржевые цены на бензин за тонну «Регуляра-92» достигли отметок 73,8 тыс. руб. (30 сентября). Цена на «Премиум-95», наоборот, опустилась до 79,6 тыс. руб. за тонну при пике в 82,2 тыс. руб. в начале месяца (данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цены для европейской части России).

Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что перебои с поставками топлива возникли в связи со снижением объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах. Он отметил, что в течение двух дней в регионе должны обеспечить необходимый объем АИ-95, а в течение двух недель — АИ-92. Он подчеркнул, что проблем с обеспечением дизельным топливом в республике нет.

