В Крыму ограничили продажу бензина «в одни руки»

На территории Крыма с сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 л «в одни руки», заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания с участием основных крымских нефтетрейдеров.

На совещании, по словам Аксенова, обсуждались «проблемные вопросы» и «возможные пути выхода из сложившейся ситуации». «Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, власти и игроки рынка договорились зафиксировать стоимость топлива в течение следующих 30 дней. Как рассказал Аксенов, будут установлены следующие лимиты:

дизельное топливо — не выше 75 руб. за литр;

АИ-92 — не выше 70 руб. за литр;

АИ-95 — не выше 76 руб. за литр;

АИ-95 Премиум — не выше 80 руб. за литр.

Аксенов отметил, что актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, будут публиковаться ежедневно на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма. «Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме», — заверил он.

Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявил Аксенов на прошлой неделе. Тогда он рассказал, что власти планируют обеспечить АЗС необходимым объемом бензина АИ-95 в течение двух дней, АИ-92 — в течение 14 дней. На фоне дефицита топлива ограничения на продажу бензина ввели и в Севастополе. Продажа на заправках будет ограничена 30-ю литрами в один автомобиль или одну канистру, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

