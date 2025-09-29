 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

В Крыму ограничили продажу бензина «в одни руки»

Глава Крыма Аксенов: продажу топлива ограничили не более 30 литрами в одни руки
Фото: Aksenov82 / Telegram
Фото: Aksenov82 / Telegram

На территории Крыма с сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 л «в одни руки», заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания с участием основных крымских нефтетрейдеров.

На совещании, по словам Аксенова, обсуждались «проблемные вопросы» и «возможные пути выхода из сложившейся ситуации». «Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор Севастополя пообещал стабилизировать работу заправок
Экономика
Фото:Александр Лыскин / Global Look Press

Кроме того, власти и игроки рынка договорились зафиксировать стоимость топлива в течение следующих 30 дней. Как рассказал Аксенов, будут установлены следующие лимиты:

  • дизельное топливо — не выше 75 руб. за литр;
  • АИ-92 — не выше 70 руб. за литр;
  • АИ-95 — не выше 76 руб. за литр;
  • АИ-95 Премиум — не выше 80 руб. за литр.

Аксенов отметил, что актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, будут публиковаться ежедневно на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма. «Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме», — заверил он.

Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявил Аксенов на прошлой неделе. Тогда он рассказал, что власти планируют обеспечить АЗС необходимым объемом бензина АИ-95 в течение двух дней, АИ-92 — в течение 14 дней. На фоне дефицита топлива ограничения на продажу бензина ввели и в Севастополе. Продажа на заправках будет ограничена 30-ю литрами в один автомобиль или одну канистру, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Материал дополняется

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Сергей Аксенов Крым
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Россия первой в мире начала экспортировать атомные станции малой мощности Тренды, 16:07
В осенний призыв электронные повестки применят наравне с бумажными Общество, 16:07
В Крыму ограничили продажу бензина «в одни руки» Бизнес, 16:04
С 1 по 3 октября пройдет форум по информбезопасности GIS DAYS 2025 Events, 16:01
5 профессий будущего, к которым стоит присмотреться уже сейчас Стиль, 16:00
Губернатор Севастополя пообещал стабилизировать работу заправок Экономика, 15:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Суд обязал Певчих удалить ролик про РФПИ и Дмитриева Политика, 15:44
Сикорский допустил, что конфликт на Украине завершится как Первая мировая Политика, 15:44
В Госдуму принесли документы и CD-диски с проектом госбюджета. Видео Экономика, 15:39
Грузинский суд решил взыскать с Саакашвили больше $3 млн Политика, 15:39
ФАС оштрафовала «Сравни.ру» за рекламу вклада по ставке 30% годовых Экономика, 15:36
Бывшего свердловского вице-губернатора госпитализировали во время допроса Политика, 15:33
Поддержанный Кадыровым чеченский подросток получил почти два года колонии Общество, 15:32