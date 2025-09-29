В Крыму ограничили продажу бензина «в одни руки»
На территории Крыма с сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива — не более 30 л «в одни руки», заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания с участием основных крымских нефтетрейдеров.
На совещании, по словам Аксенова, обсуждались «проблемные вопросы» и «возможные пути выхода из сложившейся ситуации». «Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме», — написал он в телеграм-канале.
Кроме того, власти и игроки рынка договорились зафиксировать стоимость топлива в течение следующих 30 дней. Как рассказал Аксенов, будут установлены следующие лимиты:
- дизельное топливо — не выше 75 руб. за литр;
- АИ-92 — не выше 70 руб. за литр;
- АИ-95 — не выше 76 руб. за литр;
- АИ-95 Премиум — не выше 80 руб. за литр.
Аксенов отметил, что актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, будут публиковаться ежедневно на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма. «Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме», — заверил он.
Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявил Аксенов на прошлой неделе. Тогда он рассказал, что власти планируют обеспечить АЗС необходимым объемом бензина АИ-95 в течение двух дней, АИ-92 — в течение 14 дней. На фоне дефицита топлива ограничения на продажу бензина ввели и в Севастополе. Продажа на заправках будет ограничена 30-ю литрами в один автомобиль или одну канистру, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Материал дополняется
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов