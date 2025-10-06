 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
Краснодарские власти назвали временными ограничения на отдельных АЗС

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ситуация с поставками топлива в Краснодарском крае находится под контролем, реализация бензина и дизельного топлива осуществляется в плановом режиме, сообщили в региональном оперштабе.

Там отметили, что возможные ограничения на отдельных АЗС носят временный характер и связаны с логистикой. Информация о массовом закрытии АЗС в муниципалитетах не поступала, добавили в оперштабе.

Также власти подчеркнули, что в регионе имеются значительные запасы топлива.

В конце сентября в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края сообщали, что ситуация с поставками топлива на АЗС остается стабильной. В ведомстве уточнили, что регулярно ведут мониторинг наличия достаточного количества топлива на АЗС.

Российский топливный союз (РТС) 30 сентября обратился к вице-премьеру Александру Новаку с письмом, в котором указал, что рентабельность продажи бензина на автозаправочных станциях сейчас находится в минусовой зоне и некоторые независимые АЗС уже начали закрываться.

В Хабаровском крае начали проверку из-за перебоев с поставками топлива
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В письме РТС подчеркнул два важных аспекта в отрасли: снижение производства и сокращение биржевых продаж привели к росту оптовых цен, которые в некоторых регионах превысили розничные, а также систематические нарушения сроков отгрузки биржевого бензина.

Позднее Новак отметил, что ситуация на внутреннем рынке топлива находится под контролем правительства, а в некоторых регионах России проблемы с его наличием решаются в ручном режиме.

В конце сентября правительство продлило до конца 2025 года временный запрет на экспорт бензина. Мера была введена в конце июля, в конце августа правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до 30 сентября 2025 года, а для непроизводителей — до 31 октября.

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
дефицит топлива АЗС Краснодарский край топливо
