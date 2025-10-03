 Перейти к основному контенту
0

В Хабаровском крае начали проверку из-за перебоев с поставками топлива

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прокуратура Хабаровского края организовала проверку в связи с перебоями поставки топлива в трех районах региона, сообщается в ее телеграм-канале.

Дефицит выявили в Ванинском, Советско-Гаванском и Верхнебуреинском районах.

Ведомство оценит действия органов власти и хозяйствующих субъектов, реализующих топливо в эти районы. «Особое внимание будет уделено вопросам ценообразования на поставляемую продукцию», — сказано в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, топливо отгружено в Ванинский и Советско-Гаванский районы, решается вопрос о поставке нефтепродуктов в Верхнебуреинский район.

Губернатор назвал меры по борьбе с топливным кризисом в Хабаровском крае
Политика
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

30 сентября Советско-Гаванский и Ванинский районы Хабаровского края столкнулись с дефицитом топлива. В связи с этим лимиты на продажу — не более 30 л топлива в одни руки — ввел единственный поставщик бензина и дизеля в районы ООО «АЗС Трансбункер». По его сведениям, одной из причин дефицита стало «закрытие продаж бензозаправок других продавцов топлива».

На следующий день губернатор края Дмитрий Демешин заявил, что по железной дороге доставили 117 т бензина АИ-95, «все шесть АЗС работают». По его словам, также продолжается отгрузка топлива, около 300 т ежедневно.

В краевом министерстве энергетики пояснили, что ситуация связана с колебаниями цен на топливной бирже. Демешин поручил зампреду правительства края по инфраструктуре Ирине Горбачевой наладить прямые поставки «минуя биржу».

