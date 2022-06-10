WSJ оценила потери международных компаний в России в $59 млрд
Общие потери иностранных компаний в России на фоне санкций составили более $59 млрд, ожидается дальнейшее усугубление финансовых трудностей, сообщает The Wall Street Journal.
По данным исследователей из Йельского университета, около 1 тыс. западных компаний обязались прекратить или сократить свою деятельность в России.
Списания охватывают многие отрасли — от банков до промышленности, ритейла, общепита и транспортных компаний. Например, убыток McDonald's после соглашения о продаже ресторанов в России составит от $1,2 до $1,4 млрд. А ExxonMobil зафиксировала списания в размере $3,4 млрд после приостановки работ на нефтегазовом проекте на Дальнем Востоке.
«Этот раунд списаний — еще не конец. Кризис продолжается, и мы можем увидеть больше финансовых последствий», — предупредила управляющий директор консалтинговой фирмы Kroll LLC Карла Нуньес.
В середине мая Financial Times со ссылкой на финансового директора европейской страховой компании Allianz Джулио Терзариола сообщила, что страховщик с большой долей вероятности покинет российский рынок, что может привести к потере прибыли в размере €500 млн.
Британская ВР оценила чистый убыток за первый квартал 2022 года в $20,38 млрд. Заявленные убытки связали в основном с решением выйти из пакета акций «Роснефти».
В отчете платежной системы Visa, которая в марте прекратила работу в России, за второй квартал говорится о потере $60 млн.
С конца февраля международные компании начали объявлять об уходе с российского рынка, прекращении инвестиций и поставок в страну или передаче бизнеса. Среди ушедших производители компьютерного и коммуникационного оборудования, ИТ-компании и автопроизводители, банки, производители продуктов, сервисы и финансовые компании.