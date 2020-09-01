ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Другие страны, по мнению спецпосланника организации Дэвида Набарро, должны взять на вооружение мягкие ограничения во время эпидемии. Эксперт назвал доверие между властями и населением ключом к победе над COVID-19

Доктор Дэвид Набарро (Фото: Лоран Гиллиерон / AP Photo / KEYSTONE)

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.

По словам Набарро, ключом к победе над COVID-19 является доверие между властями и населением. В качестве примера он привел Швецию. «В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — пояснил Набарро.

Подход властей европейской страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Стокгольм, по словам Набарро, положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем.

По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.