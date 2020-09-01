Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 73,8 (-0,83) Инвестиции, 31 авг, 14:12
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 87,83 (-0,92) Инвестиции, 31 авг, 14:12
Тарасова отреагировала на возможное участие Загитовой в телешоу Спорт, 04:47 В США разбился разведывательный самолет ВМС Общество, 04:08 ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом Общество, 04:06 Трамп сообщил об аресте более 200 участников беспорядков Политика, 03:36 Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях Политика, 03:14 Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании Общество, 02:26 Минюст утвердил новые правила охоты в России Общество, 02:24 СМИ сообщили о минировании памятника Кобзону на кладбище в Москве Общество, 02:05 Amazon получила в США разрешение на доставку товаров дронами Технологии и медиа, 01:37 Синоптик назвал дату прихода бабьего лета в центральную Россию Общество, 01:37 SANA сообщила о гибели двух солдат в Сирии при ракетном ударе Израиля Общество, 01:08 Huawei на фоне санкций перенесла часть американских инвестиций в Россию Финансы, 00:55 В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса Общество, 00:33 Су-27 перехватили три бомбардировщика США над Балтийским морем Общество, 00:31
Пандемия коронавируса ,  
0 

ВОЗ поставила в пример шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Другие страны, по мнению спецпосланника организации Дэвида Набарро, должны взять на вооружение мягкие ограничения во время эпидемии. Эксперт назвал доверие между властями и населением ключом к победе над COVID-19
Доктор Дэвид Набарро
Доктор Дэвид Набарро (Фото: Лоран Гиллиерон / AP Photo / KEYSTONE)

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.

По словам Набарро, ключом к победе над COVID-19 является доверие между властями и населением. В качестве примера он привел Швецию. «В Швеции правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», — пояснил Набарро.

Эксперты увидели плюсы в отказе Швеции от карантина
Экономика
Фото: Ali Lorestani / TT News Agency via Reuters

Подход властей европейской страны к борьбе с распространением коронавируса он назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Стокгольм, по словам Набарро, положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные меры. Такой же политики следует придерживаться другим странам в будущем.

По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин является «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам людей и малого бизнеса.

В июне новозеландский профессор Майкл Бейкер заявил, что Швеция допустила ошибку, отказавшись от введения полного карантина. Действия властей основывалась на двух гипотезах — возможности защитить наиболее уязвимые к болезни группы граждан и быстрого приобретения населением коллективного иммунитета. Обе гипотезы, по словам Бейкера, оказались неверными.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Как экономические потрясения меняют привычные схемы поведения людей Как загадочный стартап намерен создать квантовый компьютер быстрее Google Как подстроиться под новые модели потребления — рекомендации Nielsen Инструменты Lean-менеджмента: кайдзен-сессия

Позже опрошенные Bloomberg эксперты пришли к выводу, что шведская экономика больше выиграла в результате отказа властей от жестких ограничительных мер в феврале-мае 2020 года.

По мнению эксперта из Capital Economics Дэвида Оксли, снижение ВВП страны будет в районе 7%, в то время как экономики других европейских государств показывают падение до 30%.

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Политика
Пляж в&nbsp;Мальмё, Швеция

В июле в Швеции по требованию оппозиции была создана специальная комиссия, которая должна дать оценку действиям властей во время эпидемии COVID-19. По данным американского университета Джона Хопкинса к 1 сентября в стране зафиксировано более 84 тыс. заболевших коронавирусной инфекции. Умерли 5,8 тыс. человек. В соседней Дании заразились более 17 тыс. человек, умерли 624.

Автор: Михаил Котляр
Теги: ВОЗ, коронавирус, Швеция
Материалы по теме
Эксперты увидели плюсы в отказе Швеции от карантина
Экономика
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Политика
Новозеландский эпидемиолог назвал три ошибки Швеции в борьбе с COVID-19
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter