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Путин предложил сократить период выплаты пособий по безработице
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Путин предложил сократить период выплаты пособий по безработице
Экономика, 14:34
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Путин предложил сократить период выплаты пособий по безработице
Продолжительность выплат пособия по безработице для россиян сократится до трех—шести месяцев, следует из поправок президента к пенсионной реформе. Для предпенсионеров период выплат не изменится и будет составлять один год
Ярмарка вакансий в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Период выплаты пособия по безработице сократится для всех граждан, кроме предпенсионеров, следует из первой поправки президента Владимира Путина к законопроекту о повышении пенсионного возраста (*.pdf). Президент в конце августа в телеобращении к гражданам предложил смягчить пенсионную реформу, среди его инициатив были названы меры по защите трудовых прав пожилых россиян.

Выплаты от трех до шести месяцев

Президент предложил сократить период выплаты пособия по безработице до шести месяцев для граждан, уволенных по любым основаниям, кроме случаев, когда причиной увольнения стало нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законом, при условии если они работали до этого не менее полугода (26 недель), а после увольнения не смогли найти работу в течение года. Согласно действующему закону «О занятости населения в РФ», таким безработным гражданам пособие по безработице выплачивается в течение одного года.

Для тех безработных, кто ищет работу впервые и ранее никогда не работал, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины и кто не успел проработать 26 недель, президент предложил сократить период выплаты пособия с текущих шести до трех месяцев.

Одновременно безработные граждане, которые не смогли найти работу за то время, пока они получали пособия, лишаются права на повторное получение выплат. Сейчас законом о занятости такая возможность предусмотрена, но общий период выплат пособия не может превышать двух лет.

Эти изменения соответствуют предложениям Минтруда увеличить размер пособия по безработице, опубликованным в апреле. Тогда ведомство предлагало сократить продолжительность выплат и за счет этого увеличить максимальный размер пособия до уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения — сейчас это более 11 тыс. руб.

Максимальный размер пособия по безработице сегодня равен 4900 руб., минимальный — 850 руб. Его размеры не менялись с 2009 года и сейчас в несколько раз меньше прожиточного минимума: максимальный размер пособия составляет 44% от прожиточного минимума трудоспособного населения, минимальный — всего 7,6%.

Согласно поправке президента, размеры минимальной и максимальной величин пособия будут ежегодно определяться правительством.

Гарантии для предпенсионеров

На переходный период пенсионной реформы, то есть до 2028 года, Путин предложил расширить предпенсионный возраст с двух до пяти лет до наступления срока выхода на пенсию. Эта инициатива закреплена в первой поправке президента, но она не уточняет, как предпенсионный возраст будет определяться после завершения переходного периода (пять лет до выхода на пенсию или снова два, как сейчас).

«Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно, и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4900 руб., как сейчас, до 11 280 руб. с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год», — заявил президент в телеобращении.

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Период выплаты пособия по безработице для предпенсионеров, которые после увольнения не смогли найти работу в течение года, за исключением тех, кого уволили за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия, и тех, кто не работал дольше одного года, будет равен одному году. А для граждан предпенсионного возраста, имеющих страховой стаж не менее 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) или необходимый стаж определенных работ, дающий право на досрочный выход на пенсию, период выплат будет увеличен. Правила продления сроков выплат будут установлены Минтрудом, но период выплаты пособия не может превышать двух лет, следует из президентских поправок.

Минимальные и максимальные размеры пособия по безработице для предпенсионеров также будут устанавливаться ежегодно правительством. Уточняется, что стипендия, которую предпенсионеры будут получать во время участия в программе повышения квалификации, не должна будет превышать максимальный размер пособия по безработице. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин говорил, что федеральный бюджет будет тратить 5 млрд руб. ежегодно на спецпрограмму по переобучению граждан предпенсионного возраста.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: повышение пенсионного возраста , Путин Владимир Владимирович
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