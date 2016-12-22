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Путин предложил штрафовать за отказ нанимать на работу предпенсионеров
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Путин предложил штрафовать за отказ нанимать на работу предпенсионеров
Пенсионная реформа, 19:10
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Путин предложил штрафовать за отказ нанимать на работу предпенсионеров
За «необоснованный отказ» в приеме на работу граждан предпенсионного возраста Путин предложил наказывать денежными штрафами или обязательными работами
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Владимир Путин внес поправки об уголовной ответственности компаний за необоснованный отказ в приеме на работе граждан предпенсионного возраста. Сообщение о внесении поправок и их текст опубликованы на сайте Кремля. Законопроект зарегистрирован и направлен председателю Госдумы, следует из базы данных законопроектов на сайте Госдумы.

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Согласно предложенным президентом поправкам, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. руб. (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев) или обязательные работы до 360 часов. Эти изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

Такие меры по смягчению пенсионной реформы ранее предлагал Минтруд, утверждая, что это защитит трудовые права предпенсионеров и поможет добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения» к ним.

В пояснительной записке к президентским поправкам говорится, что изменение пенсионного возраста создает «опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста». В качестве предпенсионного возраста глава государства предлагает считать период до пяти лет, «предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

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Законопроект, предусматривающий повышение пенсионного возраста, Госдума приняла в первом чтении в июле 2018 года. Изначально документ повышал возраст выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет — для мужчин. В августе президент выступил с обращением к народу и предложил скорректировать нормы законопроекта в сторону смягчения, а именно — увеличить пенсионный возраст для женщин на пять, а не на восемь лет, как намеревалось правительство.

Тогда же Владимир Путин отдельно коснулся необходимости принять меры по защите людей предпенсионного возраста. При этом расширить период предпенсионного возраста глава государства предлагал только на время переходного периода реформы (до 2028 года), а затем его должны вновь сократить его до двух лет.

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Помимо этого президент поручил разработать спецпрограмму по повышению квалификации предпенсионеров. Правительство также должно разработать механизмы механизмы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, который ориентируется на работников старших возрастов.​

Авторы: Наталья Демченко, Маргарита Девяткина.
Теги: пенсии
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