Как рецессия в США может повлиять на Россию

Вероятность скорой рецессии в США выросла до 25%. Это может стать ключевым фактором охлаждения экономического роста в мире, что повлияет и на Россию. В какой мере и по каким каналам может оказываться это влияние — в материале РБК

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Понедельник, 5 августа, ознаменовался крупнейшим за последнее время падением мировых фондовых рынков. А непосредственным триггером распродаж стали пятничные данные по американской экономике, повысившие риск рецессии. Отчет Минтруда США показал, что уровень безработицы в стране в июле неожиданно поднялся до 4,3% (с 4,1% в июне), а прирост количества рабочих мест замедлился до 114 тыс. — намного ниже ожиданий аналитиков.

На этом фоне экономисты банка Goldman Sachs повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайший год с 15 до 25%. Теперь инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система (ФРС, американский центробанк) придерживалась политики высоких процентных ставок дольше, чем это было необходимо, пишут американские деловые СМИ. Ключевая ставка ФРС уже год находится в диапазоне 5,25–5,5%, что является максимумом за 23 года. Чтобы экономика нормально росла, ставка должна быть сейчас в диапазоне от 3,5 до 4%, полагает профессор финансов Уортонской школы бизнеса Джереми Сигел.

Что такое рецессия Периоды экономической рецессии в США официально определяет Национальное бюро экономических исследований (NBER), частная некоммерческая организация, представляющая собой сеть более чем из 1,8 тыс. академических экономистов. Согласно подходу NBER, рецессия — это «существенное снижение экономической активности, затрагивающее всю экономику и продолжающееся более чем лишь несколько месяцев». Для выявления рецессий служат несколько индикаторов, в том числе занятость в несельскохозяйственных отраслях экономики, реальные потребительские расходы, динамика розничных продаж, индекс промпроизводства. Последняя зарегистрированная рецессия в США (на фоне пандемии коронавируса) была короткой и продолжалась с февраля по апрель 2020 года. Последняя доковидная рецессия, наоборот, длилась рекордно долго — 18 месяцев, с декабря 2007 года по июнь 2009-го.

В целом различные американские экономисты считают, что в сентябре ФРС должна снизить ставку на 0,25 или 0,5 процентного пункта, чтобы купировать риски торможения экономики, а тот же Сигел вовсе заявил, что Федрезерв немедленно должен опустить ставку на 0,75 п.п. на внеочередном заседании. Помимо июльских данных по рынку труда есть и другие признаки ухудшения экономической конъюнктуры на фоне текущей жесткой политики ФРС. Например, отчет Института управления поставками (ISM) за июль показал, что деловая активность в производственном секторе США сокращается четвертый месяц подряд, тогда как альтернативные данные S&P Global засвидетельствовали первое за три месяца сокращение новых заказов на продукцию американского обрабатывающего сектора (.pdf).

Кроме того, последние данные по безработице активировали так называемое «правило Сам» (Sahm Rule), названное так по имени бывшего экономиста ФРС Клаудии Сам, которая придумала его в 2019 году. Правило гласит, что, если скользящее среднее национального показателя безработицы за последние три месяца превышает минимум по безработице (из трехмесячных скользящих средних) за последние 12 месяцев на 0,5 п.п. или более, экономика находится в ранней фазе рецессии. Сейчас индикатор «правила Сам» находится на отметке 0,53 п.п.

Впрочем, сама Клаудиа Сам не считает, что рецессия началась. «Сейчас мы не в рецессии — несмотря на сигнал со стороны «правила Сам», но движение идет в этом направлении», — заявила она телеканалу CNBC. Сам добавила, что рецессия необязательно наступит, поскольку есть существенный потенциал по снижению ключевой ставки. Экономисты Goldman Sachs подчеркивают, что риск рецессии — «ограниченный», а в американской экономике «в целом все хорошо», к тому же ФРС может быстро отреагировать на ухудшение конъюнктуры понижением ставок. Уже во вторник, 6 августа, фондовые индексы в мире отскочили после падения накануне: так, японский Nikkei 225 вырос более чем на 10% после обвала на 12%, крупнейшего с 1987 года. Американские фондовые торги 6 августа открылись умеренным ростом после падения индексов в среднем на 3% в понедельник — по состоянию на 21:00 мск вторника они прибавляли 1,5–2%.

«Рынки склонны к панике, и последние события это подтверждают. Паника часто сопровождается массовой продажей рисковых активов и сворачиванием позиций, что может приводить к резкой волатильности. Однако важно понимать, что такие реакции не всегда связаны с реальными рисками рецессии», — отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Во втором квартале 2024 года ВВП США, согласно первой оценке, увеличился на 2,8% в перерасчете на годовую динамику с сезонной коррекцией (SAAR), что дает фактический рост квартал к кварталу ориентировочно на уровне 0,7%. В первом квартале рост ВВП на базисе SAAR составлял 1,4%.

Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков оценивает замедление экономики США как «относительно мягкое». «Мы рассчитываем на рост безработицы до 4,5% к концу 2024 года и до 5% в 2025-м», — уточняет он. Впрочем, главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин допускает глубокую рецессию в США, считая, что поддержание экономического роста «почти невозможно из-за высокой инфляции и большого бюджетного дефицита». Американская экономика, по его мнению, испытала большой финансовый шок из-за эффективного роста ставки ФРС на 7%. Американский регулятор за два года не только поднял ставку с нуля до 5,5%, но и свернул политику количественного смягчения (QE), проводившуюся при нулевой ставке, что эквивалентно повышению ставки фактически с минус 1,5%, напоминает Прокудин.

Как рецессия в США может повлиять на мировую экономику

Если рецессия в американской экономике все же наступит, ее глубина и продолжительность будут зависеть от множества факторов, указывает Николаева. В том числе это «продолжающаяся геополитическая нестабильность, включая торговые напряженности с Китаем, что создает неопределенность для бизнеса и может привести к снижению инвестиций и торможению производства», говорит она.

По ее мнению, возможны два сценария: первый — мягкое охлаждение экономики продолжительностью от шести до девяти месяцев. В этом случае основное воздействие будет на рынок недвижимости США и покупки потребительских товаров длительного пользования, а вот глобальное влияние будет умеренным. Второй сценарий — глубокая просадка, длящаяся от 12 до 18 месяцев. «Глобальные последствия могут быть значительными, особенно для развивающихся стран, ориентированных на экспорт в США», — объясняет Николаева.

В свою очередь, экономисты «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин и Андрей Мелащенко указывают в обзоре за 6 августа, что риск американской рецессии накладывается на другие проблемы в мире, включая рост рисков эскалации на Ближнем Востоке, где Иран и ливанская группировка «Хезболла» могут атаковать Израиль, согласно предупреждению госсекретаря США. Кроме того, экономическая ситуация в Европе остается неблагоприятной, а Китай все больше сталкивается со структурными сложностями. Поэтому есть вероятность, что наступление рецессии или существенное охлаждение экономики США «приведут к более существенному снижению темпов роста мировой экономики, чем ожидалось ранее, что не может быть компенсировано отдельными быстрорастущими развивающимися странами (например Индией)», отмечают экономисты «Ренессанса».

Как следует из июльского обновления всемирного экономического прогноза МВФ, рост глобальной экономики в 2024 году прогнозируется на уровне 3,2%, с небольшим ускорением в 2025-м до 3,3%. В США прогнозируется рост на 2,6 и 1,9% соответственно, в Китае — на 5 и 4,5%, в Индии — на 7 и 6,5%.

Какое влияние может быть на Россию

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что если экономика США вступит в рецессию, то в первую очередь это ударит по ценам на нефть, что негативно повлияет на российский экспорт и курс рубля.

Кузьмин и Мелащенко видят два канала влияния «жесткой посадки» в США и существенного замедления темпов мирового роста на российскую экономику: цены на нефть и другие российские экспортные товары, а также настроения инвесторов. Давление на цены на нефть, газ, металлы и другие полезные ископаемые, являющиеся основными товарами российского экспорта, приведет как к ослаблению рубля, так и к снижению темпов экономического роста в России и возможным сложностям для бюджета, пишут они.

«По нашим оценкам, при прочих равных условиях снижение экспортной выручки на $5 млрд создает условия для ослабления среднегодового курса рубля на 1,5 руб. за доллар. С точки зрения фискальной политики «сложным» уровнем является снижение цен на российскую нефть ниже отметки $60, после которого Минфину придется перейти от наполнения к расходованию уже уменьшившегося объема ФНБ», — говорится в их аналитическом материале.

Еще более неприятной для Минфина станет ситуация, если снижение цен на нефть не будет компенсировано ослаблением рубля, полагают в «Ренессанс Капитале». При этом Минфин не раз заявлял, что не стремится повлиять на валютный курс.

Исаков говорит, что основным риском для России является замедление роста крупнейших экономик — как дружественных, так и входящих в «санкционную коалицию». Глубина падения нефтяных цен в случае рецессии в США может быть существенной, вплоть до $40, считает Прокудин. «Падение цен на нефть и другие товары нашего экспорта существенно ослабит рубль», — отмечает эксперт.

Минэкономразвития в апрельских сценарных условиях развития экономики отмечало, что в консервативном варианте прогноза (при более низких темпах мировой экономики) ожидаемая средняя цена нефти Brent в 2024 году составит $77,5 за баррель, со снижением до $59,1 в 2027 году. При этом темпы роста товарного экспорта России в этом сценарии будут замедляться быстрее импорта, что скажется на сокращении торгового баланса и приведет к более сильному ослаблению курса рубля.

Российская внешняя торговля сейчас По последним данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт товаров России во все страны мира в январе—мае 2024 года сократился на 0,6% к тому же периоду прошлого года (до $172,1 млрд). Импорт товаров в Россию снизился на 8,5%, до $107,8 млрд. В 2023 году крупнейшими торговыми партнерами России стали Китай (почти 34% товарооборота), Индия (9,1%), Турция (около 8%), Белоруссия (7,7%), сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФТС. Совокупно на долю этих четырех стран пришлось почти 60% российской внешней торговли. В то же время взаимная торговля с США упала до минимумов с 1990-х годов. Так, по данным госстатистики США, импорт в США российских товаров за первое полугодие 2024 года составил $1,88 млрд — на треть меньше, чем за первое полугодие 2023 года ($2,85 млрд), а американский экспорт товаров в Россию — лишь $233,9 млн (против $328,7 млн в том же периоде 2023 года).

По мнению главного экономиста «Т-Инвестиций» (бывшие «Тинькофф-Инвестиции») Софьи Донец, с учетом опыта предыдущих рецессий в США, которые всегда сопровождались слабой динамикой сырьевых цен, можно оценивать вероятное снижение нефти до $50 и ниже в случае рецессии. «А слабая динамика нефтяных цен трансформируется для России в ослабление рубля, в данном случае на 6–9%. Также эти события повлекут за собой снижение доходов от экспорта и давление на экономическую активность в России», — полагает Донец. Снижение цен на нефть на $20 за баррель приводит, в свою очередь, к дополнительному расходованию ФНБ на 2–2,5 трлн руб., оценивает эксперт.

По словам Исакова, среди крупных экономик у России одна из самых высоких чувствительностей внешнего баланса к сырьевому циклу. «По нашим оценкам, изменение цены нефти на $10 повышает профицит текущего счета на 0,5% ВВП для России (для Саудовской Аравии — на 2%, Нигерии — на 0,5%, Колумбии — на 0,3% ВВП). Вероятно, возможное снижение цены нефти обострит проблемы координации добычи среди стран ОПЕК+», — допускает эксперт. Сокращение добычи, по его мнению, затруднительно для многих стран Ближнего Востока, которым цены $80 и выше необходимы для балансирования их бюджетов.

Что будет с внутренним рынком ценных бумаг

Хотя иностранные инвесторы не могут продавать российские активы, это не означает, что внутренние инвесторы не будут этого делать, считают экономисты «Ренессанс Капитала». По их наблюдениям, на данном этапе коррекция российских индексов выглядит весьма сдержанной, что связано с фактически минимальным присутствием международных инвесторов на российском рынке и иммобилизацией их активов. «Также российский рынок находится в другой позиции по сравнению с рынками многих стран: на нем уже происходила коррекция, связанная в том числе с ужесточением денежно-кредитной политики Банка России», — поясняют авторы обзора.

Влияние глобального замедления на российский рынок акций также будет возможно через «существенную долю сырьевых компаний в российских индексах акций», оценивают Кузьмин и Мелащенко.

Поскольку сейчас в России нет прямых притоков и оттоков иностранных инвестиций, влияние потенциальной рецессии в США на внутренний рынок будет опосредованным, отмечает Донец. «Это, с одной стороны, плюс. Но есть и настроения локальных инвесторов, которые начитаются чего-нибудь страшненького про глобальные рынки и решат отдать предпочтение депозитам. Эффект настроений, эффект заражения через настроения тоже возможен, хотя прямого эффекта от перетока инвестиции сейчас нет», — добавляет эксперт.

Российская финансовая система отрезана от западных, поэтому влияние будет только через валютный курс (упавший экспорт), считает Прокудин. А по мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Вьюгина, если все-таки сценарий рецессии в США реализуется, то российский рынок упадет вместе с американским. «Причина все та же — вероятное падение доходов страны от продажи нефти и сырьевых товаров. Отсюда стагнация, а то и падение доходов населения, включая инвесторов на внутреннем рынке», — поясняет Вьюгин. По фундаментальным причинам упадут и цены на акции компаний, доход которых связан с экспортом, добавляет он.