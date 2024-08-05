Трамп обвинил Байдена и Харрис в падении фондовых рынков

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Джо Байден и вице-премьер Камала Харрис виновны в обвале фондового рынка, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social.

«Я же вам говорил! Камала ничего не понимает. Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США!» — отметил Трамп.

5 августа фондовый рынок Японии показал крупнейший обвал с 1987 года, рухнув более чем на 10%. Доверие инвесторов к японскому фондовому рынку упало из-за роста курса иены, ужесточения денежно-кредитной политики и ухудшения экономических данных в США.

Главным негативным фактором для мировых рынков акций являются опасения рецессии в США. На этих опасениях Уолл-стрит 2 августа закрылась снижением индексов на 1,5–2,4%. Худшие, чем ожидалось, данные по занятости в США вызвали опасения, что Федеральный резерв, возможно, слишком долго ждет, чтобы начать снижать процентные ставки.

31 июля ФРС сохранила учетную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Регулятор удерживает ставку на этом уровне с июля 2023 года. 2 августа в США опубликовали статистику, из которой следует, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 114 тыс. Это стало одним из самых слабых показателей с начала пандемии. В июле число занятых выросло на 179 тыс. Уровень безработицы неожиданно рос четвертый месяц подряд до 4,3%. Признаки слабости экономики США спровоцировали спад на Уолл-стрит 2 августа и падение доходности казначейских облигаций.

На фоне падения фондового рынка криптовалюты также рухнули вниз. Bitcoin обвалился более чем на 15%, а Ethereum продемонстрировал самое глубокое падение с 2021 года.