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Палестино-израильский конфликт ,  
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Axios узнал, что Блинкен предупредил G7 об атаке на Израиль 5 августа

Axios: Блинкен предупредил страны G7 об угроз атаки на Израиль 5 августа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Блинкен предупредил страны G7 об угрозе атаки на Израиль со стороны Ирана и «Хезболлы» 5 августа и попросил оказать давление на стороны, чтобы минимизировать последствия эскалации, сообщает Axios
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Lisa Marie David / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа созвал селекторное совещание с главами МИД стран-союзниц по G7, чтобы скоординировать действия и попытаться оказать дипломатическое давление на Иран и ливанскую группировку «Хезболла», чтобы свести к минимуму их ответ на гибель главы политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании, ответственность за которую Тегеран и движение возложили на Израиль. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением.

В G7 помимо США входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония.

По словам Блинкена, США считают, что атака произойдет в течение 24-48 часов, то есть в понедельник, 5 августа, говорят собеседники издания. Вашингтон не знает точного времени удара и какую он примет форму, отметил госсекретарь. Он подчеркнул, что ограничение последствий этих ударов — лучший шанс предотвратить тотальную войну.

Блинкен рассказал, что США прилагают усилия, чтобы максимально ограничить атаки и сдержать ответ Израиля на них, сообщают источники Axios. Он заявил, что увеличение численности американских сил в регионе преследует исключительно оборонительные цели. Блинкен попросил партнеров по «большой семерке» оказать дипломатическое давление на Иран, «Хезболлу» и Израиль.

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Напряженность на Ближнем Востоке достигла пика после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране 31 июля. По разным данным, он погиб в результате прямого ракетного удара или детонации взрывного устройства, заложенного заранее. Иран, «Хезболла» и ХАМАС обвинили Израиль в атаке и пообещали ответить. Израильская сторона не подтверждала свою причастность.

До этого израильские военные сообщали об убийстве одного из командиров «Хезболлы» Фуада Шукра, которого в Армии обороны Израиля назвали ответственным за атаку 27 июля по району Мадждаль Шамс на Голанских высотах, в результате которой погибли 12 детей, которые находились на футбольном поле. «Хезболла» отрицала причастность к этому.

США и Израиль ожидают ответного удара со стороны Ирана и «Хезболлы» 5 августа, писал Axios. По данным Sky News Arabia, Иран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские Храмы, а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев.

На этом фоне США направили на Ближний Восток авианосную ударную группу, дополнительные крейсеры и эсминцы. Израильские чиновники заявили Axios, что в Израиль 5 августа, как ожидается, прибудет глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла, чтобы завершить подготовительную работу с израильскими силами обороны в преддверии возможного нападения со стороны Ирана.

В ночь на 5 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о «множестве воздушных целей» со стороны границы с Ливаном. Израильские военные направили несколько ракет на перехват, после чего падение снаряда зафиксировали в районе Айелет-ха-Шахар. Двое израильских военных получили ранения средней тяжести, начался пожар. Ответственность за атаку взяла на себя «Хезболла».

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Энтони Блинкен G7 Израиль Иран Хезболла
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