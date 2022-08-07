Две трети американцев заявили об ухудшении ситуации в экономике страны
Почти 70% американцев считают, что нынешняя ситуация в экономике страны ухудшается, что является самым высоким показателем с 2008 года, следует из совместного опроса Ipsos и ABC News.
«Более двух третей американцев — 69% — считают, что ситуация в экономике страны ухудшается. Это наивысший показатель с 2008 года, когда подобного мнения придерживались 82% опрошенных», — сообщает телеканал.
Из опроса следует, что лишь 12% граждан страны считают, что экономика в США улучшается, а 18% убеждены, что она не улучшается, но и не ухудшается.
Кроме этого, респонденты ответили на вопрос о своем отношении к деятельности президента Джо Байдена. Так, его работу не одобряют 62% (цифра не изменилась с июня), из них 69% недовольны тем, как глава государства борется с инфляцией в стране.
Опрос был проведен 5–6 августа на английском и испанском языках среди 665 взрослых, погрешность составляет 4,2%.
С начала года в Соединенных Штатах наблюдается рост инфляции и падение ВВП. Так, в первом квартале текущего года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,9%. Инфляция в США по итогам июня выросла до новых максимумов за последние 40 лет, до 9,1% в годовом выражении. По данным Минторга, это падение отражает сокращение частных и федеральных инвестиций в основной капитал, а также высвобождение нефтяных резервов.
Американский президент Джо Байден называл инфляцию «проклятием нашего существования», но в интервью AP отказался считать рецессию экономики неизбежной, подчеркнув: «Мы находимся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию». С ним согласилась глава Минфина Джанет Йеллен. «Потребительские расходы очень высоки. Инвестиционные расходы весьма солидные. Я ожидаю, что рост замедлится», — пояснила она.
В конце июля она заявила, что экономика США вступила в новую фазу восстановления, направленную на достижение устойчивого, стабильного роста. Кроме этого, Минтруд США 5 августа сообщил об увеличении рабочих мест в экономике на 528 тыс., в то время как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидали роста количества рабочих мест в июле на 250 тыс.