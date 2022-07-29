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Глава Минфина США заявила о переходном состоянии американской экономики

Экономика США вступила в новую фазу восстановления, направленную на достижение устойчивого, стабильного роста, заявила глава американского Минфина
Фото: Lee Jin-man / POOL / EPA / ТАСС
Фото: Lee Jin-man / POOL / EPA / ТАСС

Экономика США находится в переходном состоянии, а не в рецессии, несмотря на то, что два квартала подряд наблюдалось снижение. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, передает CNBC.

Она подчеркнула, что рецессия — это «широкомасштабное ослабление экономики», которое включает в себя значительные сокращения штатов в компаниях, закрытие предприятий, проблемы с финансами домашних хозяйств и замедление активности частного сектора. «Это не то, что мы наблюдаем прямо сейчас», — подчеркнула она во время пресс-конференции.

Комментарии появились в тот же день, когда Бюро экономического анализа Минторга США сообщило, что ВВП упал на 0,9% во втором квартале, отмечает CNBC.

«Мы вступили в новую фазу нашего восстановления, направленную на достижение устойчивого, стабильного роста без ущерба для результатов последних 18 месяцев», — сказала Йеллен.

Глава Минфина США признала замедление экономики
Экономика
Фото:David Zalubowski / AP

Она признала, что перед американскими властями стоят непростые задачи, поскольку во всем мире замедляется рост экономики, а инфляция остается «неприемлемо высокой». Главной задачей нынешней администрации является ее снижение», подчеркнула Йеллен.

В конце прошлой недели Йеллен признала, что экономический рост в США замедляется. Тем не менее тогда она также не увидела признаков рецессии.
Такое замедление «необходимо», считает глава Минфина.

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Вместе с тем она указала, что инфляция «слишком высока». Она напомнила, что Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка, недавно подняла ключевую ставку, что должно помочь сдержать рост цен.

«Я не говорю, что мы точно избежим рецессии», — подчеркнула Йеллен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Йеллен о замедлении экономики, написала в Telegram: «Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен».

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