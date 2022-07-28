ВВП США показал падение второй квартал подряд

В первом квартале текущего года ВВП США снизился на 1,6%, во втором — на 0,9%. По данным Минторга, это падение отражает сокращение частных и федеральных инвестиций в основной капитал, а также высвобождение нефтяных резервов

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ВВП США во втором квартале, согласно предварительной оценке, опустился на 0,9% в годовом исчислении, говорится в сообщении Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Более точная оценка ожидается в конце августа.

В минувшем первом квартале ВВП США снизился на 1,6%, продемонстрировав падение впервые с начала 2020 года. По данным бюро, снижение реального ВВП отражает сокращение частных инвестиций в товарные запасы и основной капитал, а также сокращение расходов и инвестиций со стороны федерального правительства.

«Снижение расходов, не связанных с обороной, отражает продажу сырой нефти из стратегического нефтяного резерва, что привело к соответствующему снижению расходов на потребление», — отметили аналитики.

Темп снижения в перерасчете на год (с сезонной коррекцией) показывает, как упал бы ВВП за весь год, если бы каждый квартал снижался так, как во втором квартале по отношению к первому. Соответственно, фактически реальный ВВП во втором квартале оказался меньше, чем в первом, только на 0,2%. По сравнению же со вторым кварталом прошлого года он вырос на 1,6%.

Несмотря на снижение реального ВВП, Минторг сообщил об увеличении на 7,8% (на $465,1 млрд) в годовом исчислении ВВП в текущих ценах, а также об увеличении экспорта и расходов на личное потребление (PCE), связанных с внутренними и заграничными путешествиями американцев.

«Индекс цен PCE вырос на 7,1%, как и в первом квартале. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс цен на личные расходы увеличился на 4,4%», — сказано в сообщении.

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Старший экономист BMO Capital Markets Сал Гуатьери в комментарии для Bloomberg отметил, что сегодня экономика США «очень уязвима перед рецессией». «Экономика быстро теряет обороты перед лицом высочайшей за четыре десятилетия инфляции, быстрого роста стоимости заимствований и общего ужесточения финансовых условий», — указал Гуатьери.

Инфляция в США по итогам июня выросла до новых максимумов за последние 40 лет, до 9,1% в годовом выражении. 27 июля ФРС США в очередной раз повысила ставку сразу на 0,75 процентных пункта, до 2,25–2,5% годовых. Это стало уже четвертым повышением с начала года. На таком уровне ставка в последний раз находилась в конце 2018-го.

В ходе пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция все еще находится намного выше цели — 2%, однако ожидается, что цены начнут снижаться в ближайшие месяцы. Он также отметил, что на следующем заседании возможно «еще одно необычно большое увеличение ставки». «Это будет зависеть от поступающих данных», — указал Пауэлл.

В конце июня о риске рецессии в США предупредили Goldman Sachs, глава Tesla и Space X Илон Маск, а также американский экономист и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года. Случится ли рецессия в ближайшем будущем — скорее да, чем нет», — заявил Маск. В начале июля схожий прогноз опубликовали аналитики PMorgan Chase & Co. Главный экономист банка Майкл Фероли отметил, что прогноз «опасно близок к рецессии».



При этом в конце июня МВФ считал, что рецессии в США избежать удастся, несмотря на замедление экономики в 2022–2023 годах. «Присутствуют существенные риски того, что нынешние препятствия окажутся более устойчивыми, чем ожидалось, или экономика пострадает от нового негативного шока, который превратит замедление в кратковременную рецессию», — говорилось в отчете фонда.